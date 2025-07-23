Цены на арбузы в Украине стремительно снижаются из-за избытка предложения

Цены на арбузы в Украине уже опустились ниже уровня в прошлом году. Основной причиной удешевления является стремительный рост предложения на рынке из-за жаркой погоды, ускорившей созревание плодов. В то же время засуха, фиксирующаяся в южных регионах, негативно влияет на качество урожая, что еще больше давит на цены.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение аналитиков проекта EastFruit.

Какие цены на арбузы?

По состоянию на сегодняшний день стоимость арбузов из местных хозяйств колеблется в пределах 5–14 грн/кг (0,12–0,34 долл./кг) в зависимости от качества продукции и объемов партии. Это в среднем на 36% дешевле, чем в конце прошлой рабочей недели.

Интересно, что цены снижаются даже несмотря на сокращение общего производства этой культуры в Украине. В частности, главный регион выращивания арбузов — Херсонщина до сих пор находится под временной оккупацией, а часть урожая в других регионах была потеряна из-за неблагоприятных погодных условий.

По сравнению с концом июля 2024 года средние оптовые цены на арбуз уже снизились на 28%. В то же время, производители не исключают дальнейшего удешевления, поскольку ежедневно на рынке появляется больше как отечественной, так и импортной продукции, тогда как потребительский спрос остается сдержанным.

Напомним, в Украине завершается сезон черешни, и это повлекло за собой резкий рост цен. Из-за дефицита на рынке оптовые покупатели не могут закупить необходимые объемы даже по повышенным ценам.