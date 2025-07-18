В Украине стремительно подорожала черешня в конце сезона

В Украине завершается сезон черешни, и это повлекло за собой резкий рост цен. Из-за дефицита на рынке оптовые покупатели не могут закупить необходимые объемы даже по повышенным ценам.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение аналитиков проекта EastFruit.

Сколько стоит черешня

Большинство украинских садоводов на этой неделе объявили о завершении сезона реализации черешни. Это подтверждают и представители оптовой торговли, которые жалуются на дефицит продукции в хозяйствах, даже по повышенным ценам им не удается закупить необходимые объемы.

В настоящее время черешню в Украине продают оптом по 150–220 грн/кг (в зависимости от сорта, качества и объемов партий), что как минимум на 10% дороже, чем на прошлой неделе.

В этом сезоне цены на черешню регулярно превышали прошлогодние показатели. Основная причина — снижение урожайности из-за неблагоприятной погоды в конце весны и начале лета. Высокая стоимость ягоды также повлияла на спрос: многие потребители оказались не готовы покупать ее по таким ценам.

Для сравнения, в 2024 году сезон черешни завершился примерно на неделю позже, а конечная цена была в среднем на 45% ниже. Основные факторы роста — сокращение урожая и существенное повышение затрат на выращивание культуры.

Добавим, в середине мая цены на черешню были – 1500–1200 грн/кг, но ближе к концу месяца средняя цена ягоды снизилась до 150 грн/кг.