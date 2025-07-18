В Україні стрімко подорожчала черешня наприкінці сезону

В Україні завершується сезон черешні, і це спричинило різке зростання цін. Через дефіцит на ринку оптові покупці не можуть закупити необхідні обсяги навіть за підвищеними цінами.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення аналітиків проєкту EastFruit.

Скільки коштує черешня

Більшість українських садівників цього тижня оголосили про завершення сезону реалізації черешні. Це підтверджують і представники гуртової торгівлі, які скаржаться на дефіцит продукції в господарствах — навіть за підвищеними цінами їм не вдається закупити необхідні обсяги.

Наразі черешню в Україні продають гуртом по 150–220 грн/кг (залежно від сорту, якості та обсягів партій), що як мінімум на 10% дорожче, ніж минулого тижня.

Протягом цього сезону ціни на черешню регулярно перевищували торішні показники. Основна причина — зниження врожайності через несприятливу погоду наприкінці весни та на початку літа. Висока вартість ягоди також вплинула на попит: багато споживачів виявилися не готовими купувати її за такими цінами.

Для порівняння, у 2024 році сезон черешні завершився приблизно на тиждень пізніше, а кінцева ціна була в середньому на 45% нижчою. Основні фактори цьогорічного зростання — скорочення врожаю та суттєве підвищення витрат на вирощування культури.

Додамо, в середині травня ціни на черешню були – 1500-1200 грн/кг, але ближче до кінця місяця середня ціна ягоди знизилась до 150 грн/кг.