В Украине появились первые арбузы нового урожая: какие цены

На рынке Украины появились первые партии местных арбузов нового урожая. Массовый сезон стартует ближе к середине июля.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение аналитиков проекта EastFruit.

Какие цены на арбузы?

На рынке Украины появились первые арбузы местного производства. К уборке урожая уже присоединились фермеры южных областей и Закарпатья.

Начало сезона пришлось на те же даты, что и в прошлом году, однако пока арбузы в больших объемах поставляют только отдельные хозяйства. Предложение остается ограниченным, а основные продажи осуществляются мелкой группой по цене 20–28 грн за килограмм.

По оценкам рыночных участников, массовый сбор и реализация арбузов начнется ближе к середине июля.

В то же время, фермеры прогнозируют возможное снижение цен в ближайшие недели из-за увеличения объемов продукции из украинских хозяйств.

Ущерб от заморозков

Напомним, апрельские заморозки нанесли существенный вред садам в Украине, что может спровоцировать нехватку таких популярных фруктов, как вишня и черешня. Около 45-55% урожая черешни было утрачено прежде всего в южных регионах страны, где сосредоточено производство. По вишне ущерб оценивается в 35-50%.

Заметим, из-за заморозков общее производство косточковых фруктов в Украине, в частности черешни, персика, нектарина и абрикоса, будет относительно низким. Также ожидается меньше урожая летних сортов малины. Голубика, по предварительным оценкам, от заморозков не пострадала.