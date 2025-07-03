В Україні з’явилися перші кавуни нового врожаю: які ціни

На ринку України з’явилися перші партії місцевих кавунів нового врожаю. Масовий сезон стартує ближче до середини липня.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення аналітиків проєкту EastFruit.

Які ціни на кавуни?

На ринку України з’явилися перші цьогорічні кавуни місцевого виробництва. До збирання врожаю вже долучилися фермери південних областей та Закарпаття.

Початок сезону припав на ті ж дати, що й торік, однак поки що кавуни у великих обсягах постачають лише окремі господарства. Пропозиція залишається обмеженою, а основні продажі здійснюються дрібним гуртом за ціною 20–28 грн за кілограм.

За оцінками ринкових учасників, масовий збір та реалізація кавунів розпочнеться ближче до середини липня.

Водночас фермери прогнозують можливе зниження цін у найближчі тижні через збільшення обсягів продукції з українських господарств.

Збитки від заморозків

Нагадаємо, квітневі заморозки завдали суттєвої шкоди садам в Україні, що може спровокувати нестачу таких популярних фруктів, як вишня та черешня. Близько 45-55% врожаю черешні було втрачено, насамперед у південних регіонах країни, де зосереджено виробництво. По вишні збитки оцінюються в 35-50%.

Зауважимо, через заморозки загальне виробництво кісточкових фруктів в Україні, зокрема черешні, персику, нектарину та абрикос, буде відносно низьким. Також очікується менший врожай літніх сортів малини. Лохина, за попередніми оцінками, від заморозків не постраждала.