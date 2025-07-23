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Ціни на кавуни в Україні стрімко знижуються через надлишок пропозиції

кавун
Фото: Depositphotos

Ціни на кавуни в Україні вже опустилися нижче рівня минулого року. Основною причиною здешевлення є стрімке зростання пропозиції на ринку через спекотну погоду, яка прискорила дозрівання плодів. Водночас засуха, яка фіксується в південних регіонах, негативно впливає на якість урожаю, що ще більше тисне на ціни.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення аналітиків проєкту EastFruit. 

Які ціни на кавуни? 

Станом на сьогодні вартість кавунів із місцевих господарств коливається в межах 5–14 грн/кг (0,12–0,34 дол./кг) залежно від якості продукції та обсягів партії. Це в середньому на 36% дешевше, ніж наприкінці минулого робочого тижня.

Цікаво, що ціни знижуються навіть попри скорочення загального виробництва цієї культури в Україні. Зокрема, головний регіон вирощування кавунів — Херсонщина — досі перебуває під тимчасовою окупацією, а частина врожаю в інших регіонах була втрачена через несприятливі погодні умови.

У порівнянні з кінцем липня 2024 року, середні гуртові ціни на кавун вже знизились на 28%. Водночас виробники не виключають подальшого здешевлення, оскільки щодня на ринку з’являється більше як вітчизняної, так і імпортної продукції, тоді як споживчий попит залишається стриманим.

Фото 2 — Ціни на кавуни в Україні стрімко знижуються через надлишок пропозиції

Нагадаємо, в Україні завершується сезон черешні, і це спричинило різке зростання цін. Через дефіцит на ринку оптові покупці не можуть закупити необхідні обсяги навіть за підвищеними цінами.

Автор:
Ольга Опенько