Ціни на помідори в Україні знижуються через надлишок пропозиції
В Україні знизилися ціни на тепличні помідори. Стабільна погода в багатьох регіонах дозволила відновити збір як грунтових, так і тепличних томатів, що призвело до зростання пропозиції на ринку.
Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення аналітиків EastFruit.
Які ціни на помідори?
Ціни на якісні овочі впали до 40-55 грн за кілограм, що приблизно на 12% менше, ніж наприкінці минулого робочого тижня. Проблеми з реалізацією продукції з відкритого грунту пов’язані з низькою якістю томатів - рослини постраждали від посухи та спеки, плоди мають сонячні опіки і тріщини, що погіршує їхній товарний вигляд.
Незважаючи на зниження цін на тепличні помідори, вони все ще в середньому на 69% дорожчі, ніж торік. Українські виробники пояснюють це зменшенням обсягів виробництва цієї продукції в країні.
Виробники томатів в Україні
Одними з найвідоміших виробників томатів в Україні є:
- ТОВ "Укрофлора-Вінниця" (Вінницька область, с. Дорожне) – теплиці займають 26 403 м². Це одне з найбільших підприємств у галузі тепличного вирощування овочів;
- ПАТ "Агрофірма "Провесінь" (Львів) – площа теплиць становить 24 000 м². Компанія спеціалізується на виробництві екологічно чистих овочів, зокрема помідорів;
- ПАТ "Уманський тепличний комбінат" (Черкаська обл., місто Умань). Основний вид діяльності – вирощування овочів і баштанних культур.