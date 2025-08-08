Запланована подія 2

Новини
Дата публікації
Ціни на помідори в Україні знижуються через надлишок пропозиції

Помідори в Україні подешевшали на 17% за тиждень / Freepik

В Україні знизилися ціни на тепличні помідори. Стабільна погода в багатьох регіонах дозволила відновити збір як грунтових, так і тепличних томатів, що призвело до зростання пропозиції на ринку.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення аналітиків EastFruit.

Які ціни на помідори? 

Ціни на якісні овочі впали до 40-55 грн за кілограм, що приблизно на 12% менше, ніж наприкінці минулого робочого тижня. Проблеми з реалізацією продукції з відкритого грунту пов’язані з низькою якістю томатів - рослини постраждали від посухи та спеки, плоди мають сонячні опіки і тріщини, що погіршує їхній товарний вигляд.

Незважаючи на зниження цін на тепличні помідори, вони все ще в середньому на 69% дорожчі, ніж торік. Українські виробники пояснюють це зменшенням обсягів виробництва цієї продукції в країні.

Виробники томатів в Україні

Одними з найвідоміших виробників томатів в Україні є:

  • ТОВ "Укрофлора-Вінниця" (Вінницька область, с. Дорожне) – теплиці займають 26 403 м². Це одне з найбільших підприємств у галузі тепличного вирощування овочів​;
  • ПАТ "Агрофірма "Провесінь" (Львів) – площа теплиць становить 24 000 м². Компанія спеціалізується на виробництві екологічно чистих овочів, зокрема помідорів​;
  • ПАТ "Уманський тепличний комбінат" (Черкаська обл., місто Умань). Основний вид діяльності – вирощування овочів і баштанних культур.
Автор:
Ольга Опенько