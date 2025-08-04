В Україні дорожчають огірки на тлі обмеженої пропозиції

В Україні продовжує зростати ціна на огірки через обмежену пропозицію та стабільний попит. Виробники планують розпочати збір нового врожаю вже на початку серпня, що може вплинути на ринкові тенденції.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на аналітиків проєкту EastFruit.

Які ціни на огірки?

Лише за останній тиждень вартість цієї продукції піднялася в середньому на 16%. Наразі огірки пропонують у діапазоні 30–50 грн/кг ($0,72–1,20/кг) залежно від якості та обсягів партій. Попри подорожчання, попит на тепличні огірки залишається стабільним.

Представники тепличних господарств повідомляють, що збирання нового врожаю розпочнеться вже в першій декаді серпня, що може вплинути на подальші цінові тенденції. Водночас дефіцит продукції спричинений низкою факторів: перепади температур у липні призвели до поширення хвороб огірків у відкритому ґрунті, а спека та посуха у другій половині місяця ще більше скоротили пропозицію.

Варто зазначити, що навіть після останнього зростання цін тепличні огірки наразі коштують у середньому на 15% дешевше, ніж на початку серпня 2024 року.

Лідери на ринку огірків

Серед основних лідерів на ринку тепличних овочів, зокрема огірків, можна виділити комбінат "Тепличний" та Уманський тепличний комбінат (УТК).

Комбінат "Тепличний", заснований у 1982 році в селі Калинівка на Київщині, сьогодні займає площу 48 гектарів теплиць, оснащених сучасним обладнанням, зокрема системою мікроклімату. Основною діяльністю підприємства є вирощування огірків та томатів, які постачаються на внутрішній ринок та експортуються в країни-партнери.