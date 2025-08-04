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В Украине дорожают огурцы на фоне ограниченного предложения

огурцы
Когда появится новый урожай огурцов и как это повлияет на цены

В Украине продолжает расти цена на огурцы из-за ограниченного предложения и стабильного спроса. Производители планируют приступить к сбору нового урожая уже в начале августа, что может повлиять на рыночные тенденции.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на аналитиков проекта EastFruit .

Какие цены на огурцы?

Только за последнюю неделю стоимость этой продукции поднялась в среднем на 16%. В настоящее время огурцы предлагают в диапазоне 30–50 грн/кг ($0,72–1,20/кг) в зависимости от качества и объемов партий. Несмотря на удорожание, спрос на тепличные огурцы остается стабильным.

Представители тепличных хозяйств сообщают, что сбор нового урожая начнется уже в первой декаде августа, что может повлиять на дальнейшие ценовые тенденции. В то же время, дефицит продукции вызван рядом факторов: перепады температур в июле привели к распространению болезней огурцов в открытом грунте, а жара и засуха во второй половине месяца еще больше сократили предложение.

Стоит отметить, что даже после последнего роста цен тепличные огурцы стоят в среднем на 15% дешевле, чем в начале августа 2024 года.

Фото 2 — В Украине дорожают огурцы на фоне ограниченного предложения

Лидеры на рынке огурцов

Среди основных лидеров на рынке тепличных овощей, в частности, огурцов, можно выделить комбинат "Тепличный" и Уманский тепличный комбинат (УТК).

  • Комбинат "Тепличный", основанный в 1982 году в селе Калиновка Киевской области, сегодня занимает площадь 48 гектаров теплиц, оснащенных современным оборудованием, в частности системой микроклимата. Основной деятельностью предприятия является выращивание огурцов и томатов, поставляемых на внутренний рынок и экспортируемых в страны-партнеры.
  • Уманский тепличный комбинат был основан в 1974 году. Расширение производственных площадей началось в 2002 году и сегодня комбинат занимает более 35 гектаров. Теплицы предприятия расположены в Умани, а также в филиалах в Христиновке и Тальном Черкасской области.
Автор:
Ольга Опенько