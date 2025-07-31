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Цены на морковь падают из-за избытка на рынке

морковь
Почему в Украине снижается цена на морковь / Depositphotos

В Украине уже пятую неделю подряд фиксируется снижение оптовых цен на морковь.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на аналитиков проекта EastFruit.

Какие цены на морковь?

На сегодняшний день основные объемы моркови урожая 2025 года реализуются по цене 9–16 грн/кг ($0,22–0,38/кг), что в среднем на 10% меньше недели назад. Очередное удешевление эксперты отрасли объясняют перенасыщением рынка этим овощом.

Также наблюдается существенное снижение спроса на морковь, в то время как уборка урожая активно продолжается почти во всех регионах страны. В таких условиях производители вынуждены уступать покупателям и снижать отпускные цены на продукцию.

Следует отметить, что сегодня морковь в Украине уже продается в среднем на 10% дешевле, чем в конце июля 2024 года.

Фото 2 — Цены на морковь падают из-за избытка на рынке

Напомним, украинские тепличные хозяйства начали повышать отпускные цены на огурцы. Причиной такого роста стали неблагоприятные погодные условия, повлекшие сокращение предложения на рынке. В то же время, спрос на эту продукцию остается стабильно высоким.

Автор:
Ольга Опенько