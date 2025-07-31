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В Украине выросли экспортные цены на кукурузу: обзор ситуации на рынках США, ЕС и Бразилии

кукуруза
В Украине выросли экспортные цены на кукурузу. / Freepik

Благоприятная погода для посевов в США и улучшение погодных условий в ЕС и Украине оказывает давление на биржевые котировки, чем активно пользуются импортеры. В Украине, несмотря на общую тенденцию к снижению цен, экспортные закупочные цены на кукурузу за неделю выросли на 5-6 $/т, достигнув 235–240 $/т (или 10900–11200 грн/т).

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на данные Электронной зерновой биржи Украины.

Этот рост касается ограниченных объемов и обусловлен потребностью трейдеров быстро докупить партии для экспорта в июле. В то же время, мощные осадки в Украине улучшают посевы кукурузы и сои, что ограничивает рост форвардных цен на кукурузу, которые остаются на уровне 206-210 $/т с поставкой в октябре.

Мировые цены на кукурузу

На европейском рынке ноябрьские фьючерсы на кукурузу на бирже Euronext в Париже за неделю снизились на 2,8% до 194,5 €/т (или 224 $/т).

В США ситуация благоприятна для урожая: на 27 июля 73% посевов кукурузы находятся в хорошем или отличном состоянии (против 68% в прошлом году). Это усиливает давление на цены, позволяя импортерам активно покупать дешевую американскую кукурузу. Сентябрьские фьючерсы на кукурузу на CBOT вчера снизились на 1,2% до 153,1 $/т (–5,4% за месяц), а декабрьские – на 0,7% до 161,8 $/т (–3,4%).

Глобальные импортеры также реагируют на падение цен. Ведущий южнокорейский производитель кормов для животных FLC 29 июля приобрел около 132 тыс. т фуражной кукурузы (вдвое больше, чем планировал) с поставкой до 20 ноября 2025 года по цене 233,8 - 234,05 $/т. Эти цены значительно ниже, чем неделю назад, когда другие импортеры покупали кукурузу по 234,83 – 235,22 $/т.

Бразилия также активно наращивает экспортные поставки, поскольку уже обмолотила 68% посевов кукурузы второго урожая. Прогнозируется, что экспорт кукурузы из Бразилии в июле составит до 4,18 млн т, что значительно превысит показатель июля прошлого года (3,55 млн т).

Напомним, в июне 2025 года объем экспорта агропромышленной продукции из Украины значительно сократился. В общей сложности было отгружено 3,4 миллиона тонн, что на 23,8% меньше, чем в мае.

Автор:
Татьяна Ковальчук