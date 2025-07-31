В Україні виросли експортні ціни на кукурудзу: огляд ситуації на ринках США, ЄС та Бразилії

Сприятлива погода для посівів у США, а також покращення погодних умов в ЄС та Україні чинить тиск на біржові котирування, чим активно користуються імпортери. В Україні, попри загальну тенденцію до зниження цін, експортні закупівельні ціни на кукурудзу за тиждень зросли на 5-6 $/т, досягнувши 235–240 $/т (або 10900–11200 грн/т).

Про це інформує Delo.ua з посиланням на дані Електронної зернової біржі України.

Цей ріст стосується обмежених обсягів і обумовлений потребою трейдерів швидко докупити партії для експорту в липні. Водночас, потужні опади в Україні покращують стан посівів кукурудзи та сої, що обмежує зростання форвардних цін на кукурудзу, які залишаються на рівні 206-210 $/т з поставкою в жовтні.

Світові ціни на кукурудзу

На європейському ринку листопадові ф'ючерси на кукурудзу на біржі Euronext у Парижі за тиждень знизилися на 2,8% до 194,5 €/т (або 224 $/т). Додатковий тиск на європейські ціни створює підписана угода між ЄС та США про безмитне ввезення американської аграрної продукції, що посилить конкуренцію для української кукурудзи в новому сезоні.

У США ситуація сприятлива для врожаю: станом на 27 липня 73% посівів кукурудзи перебувають у доброму або відмінному стані (проти 68% минулого року). Це посилює тиск на ціни, дозволяючи імпортерам активно купувати дешеву американську кукурудзу. Вересневі ф'ючерси на кукурудзу на CBOT вчора знизились на 1,2% до 153,1 $/т (–5,4% за місяць), а грудневі – на 0,7% до 161,8 $/т (–3,4%).

Глобальні імпортери також реагують на падіння цін. Провідний південнокорейський виробник кормів для тварин FLC 29 липня придбав близько 132 тис. т фуражної кукурудзи (вдвічі більше, ніж планував) з поставкою до 20 листопада 2025 року за ціною 233,8 — 234,05 $/т. Ці ціни значно нижчі, ніж тиждень тому, коли інші імпортери купували кукурудзу по 234,83 - 235,22 $/т.

Бразилія також активно нарощує експортні поставки, оскільки вже обмолотила 68% посівів кукурудзи другого врожаю. Прогнозується, що експорт кукурудзи з Бразилії у липні складе до 4,18 млн т, що значно перевищить показник липня минулого року (3,55 млн т).

Нагадаємо, у червні 2025 року обсяги експорту агропромислової продукції з України значно скоротилися. Загалом було відвантажено 3,4 мільйона тонн, що на 23,8% менше, ніж у травні.