В Украине дорожают тепличные огурцы из-за снижения предложения

На этой неделе украинские тепличные хозяйства начали повышать цены на огурцы. Причиной такого роста стали неблагоприятные погодные условия, повлекшие сокращение предложения на рынке. В то же время, спрос на эту продукцию остается стабильно высоким, что создает дополнительное давление на цены.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на аналитиков проекта EastFruit.

По состоянию на середину июля тепличные комбинаты реализуют огурцы не дешевле 25–45 гривен за килограмм ($0,60–1,08/кг), что в среднем на 19% дороже, чем в конце прошлой недели.

Участники рынка связывают ситуацию прежде всего с межсезоньем: первое обращение урожая тепличного огурца во многих хозяйствах уже завершилось, тогда как к следующему планируется вернуться только во второй половине августа.

Комбинаты, продолжающие продажу, почти ежедневно пересматривают цены в сторону роста на фоне активного спроса и ограниченной конкуренции со стороны продукции открытого грунта.

В то же время, несмотря на стремительное повышение стоимости в последние дни, огурцы в Украине в настоящее время все еще в среднем на 24% дешевле, чем в тот же период прошлого года. Однако производители предупреждают: если погодные условия улучшатся, рынок может быстро изменить динамику

Лидеры на рынке огурцов

Среди основных лидеров на рынке тепличных овощей, в частности, огурцов, можно выделить комбинат "Тепличный" и Уманский тепличный комбинат (УТК).

Комбинат "Тепличный", основанный в 1982 году в селе Калиновка Киевской области, сегодня занимает площадь 48 гектаров теплиц, оснащенных современным оборудованием, в частности системой микроклимата. Основной деятельностью предприятия является выращивание огурцов и томатов, поставляемых на внутренний рынок и экспортируемых в страны-партнеры.

Уманский тепличный комбинат был основан в 1974 году. Расширение производственных площадей началось в 2002 году, и сегодня комбинат занимает более 35 гектаров.

Ранее тепличные огурцы продавали по цене от 50 до 75 грн/кг в зависимости от сорта, качества и объемов партий.