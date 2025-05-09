Нестабильные поставки и спрос: цены на огурцы пошли вверх

На украинском рынке тепличных огурцов на этой неделе зафиксирован новый рост цен. Это связано с ограниченным предложением из-за неблагоприятной погоды и стабильно высокого спроса.

Об этом сообщают аналитики EastFruit.

Какие цены на огурцы

Представители тепличных комбинатов на этой неделе посмотрели цены на свою продукцию в сторону повышения. В настоящее время основные соглашения по реализации местного тепличного огурца заключаются в пределах 50–75 грн/кг ($1,21–1,81/кг), что в среднем на 17% дороже, чем в конце прошлой рабочей недели.

Стоит отметить, что текущие цены на тепличные огурцы уже в среднем на 25% превышают показатели аналогичного периода в прошлом году.

Причины подорожания

По словам участников рынка, повышение цен на тепличный огурец в Украине обусловлено несколькими факторами.

Прежде всего, предложение оставалось ограниченным из-за нестабильных и малочисленных выборок в тепличных комбинатах, вызванных прохладной и пасмурной погодой.

В то же время, спрос на продукцию удерживался на высоком уровне.

Дополнительным фактором стало сокращение поставок импортного огурца, что позволило производителям повысить отпускные цены.

Кроме того, конкуренция среди местных производителей сейчас значительно слабее, чем в мае прошлого года, ведь из-за затяжной весны объемы сбора продукции до сих пор остаются нестабильными.

Лидеры на рынке огурцов

Среди основных лидеров на рынке тепличных овощей, в частности, огурцов, можно выделить комбинат "Тепличный" и Уманский тепличный комбинат (УТК).

Комбинат "Тепличный", основанный в 1982 году в селе Калиновка Киевской области, сегодня занимает площадь 48 гектаров теплиц, оснащенных современным оборудованием, в частности системой микроклимата. Основной деятельностью предприятия является выращивание огурцов и томатов, поставляемых на внутренний рынок и экспортируемых в страны-партнеры.

Уманский тепличный комбинат был основан в 1974 году. Расширение производственных площадей началось в 2002 году и сегодня комбинат занимает более 35 гектаров. Теплицы предприятия расположены в Умани, а также в филиалах в Христиновке и Тальном Черкасской области.

Напомним, на прошлой неделе тепличные огурцы продавали по цене от 40 до 70 грн/кг в зависимости от сорта, качества и объема партий.