В Україні дорожчають тепличні огірки через зниження пропозиції

Цього тижня українські тепличні господарства почали підвищувати відпускні ціни на огірки. Причиною такого зростання стали несприятливі погодні умови, що призвели до скорочення пропозиції на ринку. Водночас попит на цю продукцію залишається стабільно високим, що створює додатковий тиск на ціни.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на аналітиків проєкту EastFruit.

Станом на середину липня тепличні комбінати реалізують огірки не дешевше ніж 25–45 гривень за кілограм ($0,60–1,08/кг), що в середньому на 19% дорожче, ніж наприкінці минулого тижня.

Учасники ринку пов’язують ситуацію передусім із міжсезонням: перший обіг урожаю тепличного огірка у багатьох господарствах уже завершився, тоді як до наступного планують повернутися лише в другій половині серпня.

Комбінати, які продовжують продаж, майже щодня переглядають ціни у бік зростання — на фоні активного попиту та обмеженої конкуренції з боку продукції відкритого ґрунту.

Водночас, попри стрімке підвищення вартості останніми днями, огірки в Україні нині все ще в середньому на 24% дешевші, ніж у той самий період торік. Проте виробники попереджають: якщо погодні умови покращаться, ринок може швидко змінити динаміку

Лідери на ринку огірків

Серед основних лідерів на ринку тепличних овочів, зокрема огірків, можна виділити комбінат "Тепличний" та Уманський тепличний комбінат (УТК).

Комбінат "Тепличний", заснований у 1982 році в селі Калинівка на Київщині, сьогодні займає площу 48 гектарів теплиць, оснащених сучасним обладнанням, зокрема системою мікроклімату. Основною діяльністю підприємства є вирощування огірків та томатів, які постачаються на внутрішній ринок та експортуються в країни-партнери.

Уманський тепличний комбінат був заснований у 1974 році. Розширення виробничих площ розпочалося в 2002 році, і сьогодні комбінат займає понад 35 гектарів. Теплиці підприємства розташовані в Умані, а також у філіях в Христинівці та Тальному на Черкащині.

Нагадаємо, раніше тепличні огірки продавали за ціною від 50 до 75 грн/кг залежно від сорту, якості та обсягів партій.