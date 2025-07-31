Ціни на моркву падають через надлишок на ринку

В Україні вже п’ятий тиждень поспіль фіксується зниження оптових цін на моркву. Така тенденція зумовлена надлишком пропозиції на ринку, тоді як попит на цей овоч залишається досить низьким.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на аналітиків проєкту EastFruit.

Які ціни на моркву?

На сьогоднішній день основні обсяги моркви врожаю 2025 року реалізуються за ціною 9–16 грн/кг ($0,22–0,38/кг), що в середньому на 10% менше, ніж тиждень тому. Чергове здешевлення експерти галузі пояснюють перенасиченням ринку цим овочем.

Також спостерігається суттєве зниження попиту на моркву, тоді як збирання врожаю активно триває майже в усіх регіонах країни. У таких умовах виробники змушені поступатися покупцям та знижувати відпускні ціни на наявну продукцію.

Варто зазначити, що сьогодні морква в Україні вже продається в середньому на 10% дешевше, ніж наприкінці липня 2024 року.

Нагадаємо, українські тепличні господарства почали підвищувати відпускні ціни на огірки. Причиною такого зростання стали несприятливі погодні умови, що призвели до скорочення пропозиції на ринку. Водночас попит на цю продукцію залишається стабільно високим.