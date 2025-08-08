- Категория
Цены на помидоры в Украине снижаются из-за избытка предложения
В Украине снизились цены на тепличные помидоры Стабильная погода во многих регионах позволила возобновить сбор как грунтовых, так и тепличных томатов, что привело к росту предложения на рынке.
Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщения аналитиков EastFruit.
Какие цены на помидоры?
Цены на качественные овощи упали до 40-55 грн за килограмм, что примерно на 12% меньше, чем в конце прошлой рабочей недели. Проблемы с реализацией продукции из открытого грунта связаны с низким качеством томатов – растения пострадали от засухи и жары, плоды имеют солнечные ожоги и трещины, что ухудшает их товарный вид.
Несмотря на снижение цен на тепличные помидоры, они все еще в среднем на 69% дороже, чем в прошлом. Украинские производители объясняют это уменьшением объема производства этой продукции в стране.
Производители томатов в Украине
Одними из известнейших производителей томатов в Украине являются:
- ООО "Укрофлора-Винница" (Винницкая область, с. Дорожное) – теплицы занимают 26403 м². Это одно из крупнейших предприятий в области тепличного выращивания овощей;
- ПАО "Агрофирма "Провесень" (Львов) – площадь теплиц составляет 24 000 м². Компания специализируется на производстве экологически чистых овощей, в том числе помидоров;
- ПАО "Уманский тепличный комбинат" (Черкасская обл., Умань). Основной вид деятельности – выращивание овощей и бахчевых культур.