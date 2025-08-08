Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

41,46

--0,15

EUR

48,28

--0,01

Наличный курс:

USD

41,50

41,43

EUR

48,54

48,30

Історії успіху з Ощадом

Історії успіху
з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Лучшие
работодатели 2025
Свое дело

Свое 

дело
Инвестиции в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Свободная энергия
  1. Свободная 
  2. энергия
Smart Money

Smart 

Money
ТопФінанс-2025

ТопФинанс-2025
Драйверы экономики

Драйверы

экономики
Перспективы рынка труда

Перспективы

рынка труда
путь ветеранов

Адаптация:

путь ветеранов

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

Цены на помидоры в Украине снижаются из-за избытка предложения

помидоры, цены, овощи
Помидоры в Украине подешевели на 17% за неделю / Freepik

В Украине снизились цены на тепличные помидоры Стабильная погода во многих регионах позволила возобновить сбор как грунтовых, так и тепличных томатов, что привело к росту предложения на рынке.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщения аналитиков EastFruit.

Какие цены на помидоры?

Цены на качественные овощи упали до 40-55 грн за килограмм, что примерно на 12% меньше, чем в конце прошлой рабочей недели. Проблемы с реализацией продукции из открытого грунта связаны с низким качеством томатов – растения пострадали от засухи и жары, плоды имеют солнечные ожоги и трещины, что ухудшает их товарный вид.

Несмотря на снижение цен на тепличные помидоры, они все еще в среднем на 69% дороже, чем в прошлом. Украинские производители объясняют это уменьшением объема производства этой продукции в стране.

Фото 2 — Цены на помидоры в Украине снижаются из-за избытка предложения

Производители томатов в Украине

Одними из известнейших производителей томатов в Украине являются:

  • ООО "Укрофлора-Винница" (Винницкая область, с. Дорожное) – теплицы занимают 26403 м². Это одно из крупнейших предприятий в области тепличного выращивания овощей;
  • ПАО "Агрофирма "Провесень" (Львов) – площадь теплиц составляет 24 000 м². Компания специализируется на производстве экологически чистых овощей, в том числе помидоров;
  • ПАО "Уманский тепличный комбинат" (Черкасская обл., Умань). Основной вид деятельности – выращивание овощей и бахчевых культур.
Автор:
Ольга Опенько