Цены на помидоры в Украине снижаются из-за избытка предложения

В Украине снизились цены на тепличные помидоры Стабильная погода во многих регионах позволила возобновить сбор как грунтовых, так и тепличных томатов, что привело к росту предложения на рынке.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщения аналитиков EastFruit.

Какие цены на помидоры?

Цены на качественные овощи упали до 40-55 грн за килограмм, что примерно на 12% меньше, чем в конце прошлой рабочей недели. Проблемы с реализацией продукции из открытого грунта связаны с низким качеством томатов – растения пострадали от засухи и жары, плоды имеют солнечные ожоги и трещины, что ухудшает их товарный вид.

Несмотря на снижение цен на тепличные помидоры, они все еще в среднем на 69% дороже, чем в прошлом. Украинские производители объясняют это уменьшением объема производства этой продукции в стране.

Производители томатов в Украине

Одними из известнейших производителей томатов в Украине являются: