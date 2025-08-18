Запланована подія 2

В Украине стремительно дорожают дыни: сколько просят за килограмм

дыня
Дыни на оптовом рынке "Шувар" во Львове. Фото: facebook.com/Shuvar

В Украине подорожала дыня в среднем на 40% из-за сокращения предложения на рынке на фоне активного спроса у потребителей.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает проект EastFruit.

Почему дорожает дыня

Так, дыня в украинских хозяйствах подорожала в среднем на 40%, что, по словам фермеров, связано прежде всего с сезонным сокращением предложения данной продукции.

"На сегодняшний день во многих хозяйствах южного региона страны практически завершился сбор ранних сортов дыни, в то же время сбор поздних сортов фермеры планируют начать лишь ближе к концу текущего месяца", - отмечают аналитики.

Они добавляют, что у многих производителей возникли проблемы с качеством бахчевых из-за неблагоприятных погодных условий.

Какие цены на дыне

По данным ежедневного мониторинга проекта, сегодня   оптовые партии дыни с поля фермеры отгружают по 26-40 грн/кг.

Аналитики подчеркивают, что на данный момент эти бахчевые в украинских хозяйствах предлагаются в среднем в 2,9 раза дороже, чем за аналогичный период прошлого года.

Фото 2 — В Украине стремительно дорожают дыни: сколько просят за килограмм

По мнению экспертов, столь существенная ценовая разница связана, прежде всего, с сокращением производства этих бахчевых в стране из-за неблагоприятных погодных условий.

Напомним, на украинском рынке арбузов наблюдается понижение цен. Оптовая цена уже опустилась до 5–15 грн/кг. Основные факторы, влияющие на эту ситуацию, — это улучшение погоды, способствовавшей сбору урожая, и избыток больших арбузов, на которые нет спроса.

Автор:
Светлана Манько