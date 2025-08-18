В Украине рухнули цены на огурцы

На рынке Украины отпускные цены на тепличные огурцы снизились в среднем на 24% из-за увеличения предложения продукции.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает проект EastFruit.

Причины удешевления

Отмечается, что после двух недель стремительного удорожания цены на тепличные огурцы в Украине начали снижаться.

Аналитики объясняют удешевление резким ростом предложения на рынке, поскольку на этой неделе большинство комбинатов вышли на сбор нового оборота огурца, тогда как спрос остается слабым.

Кроме того, давят на цены и сетования потребителей по качеству замедляющей сбыт продукции. К тому же на рынок выходят и грунтовые огурцы, конкурирующие с тепличной продукцией.

Какие цены на огурцы

Огурец из теплиц продается по 25-45 грн/кг, что в среднем на 24% дешевле, чем в конце прошлой недели и примерно на 32% ниже, чем в середине августа 2024 года.

При этом представители тепличных комбинатов не питают особых иллюзий по этому поводу и уверены, что тенденция снижения отпускных цен будет преобладать и в ближайшее время.

Напомним, в Украине снизились цены на тепличные помидоры. Стабильная погода во многих регионах позволила возобновить сбор, что привело к росту предложения на рынке.

Лидеры на рынке огурцов

Среди основных лидеров на рынке тепличных овощей, в частности, огурцов, можно выделить комбинат "Тепличный" и Уманский тепличный комбинат (УТК).

Комбинат "Тепличный", основанный в 1982 году в селе Калиновка Киевской области, сегодня занимает площадь 48 гектаров теплиц, оснащенных современным оборудованием, в частности системой микроклимата. Основной деятельностью предприятия является выращивание огурцов и томатов, поставляемых на внутренний рынок и экспортируемых в страны-партнеры.