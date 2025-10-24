В Україні стрімко дорожчають огірки: коли чекати здешевлення

Українські тепличні комбінати підвищили відпускні ціни на огірки. Головною причиною подорожчання є сезонне скорочення пропозиції овочів у місцевих господарствах.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє EastFruit.

Причини подорожчання

За даними аналітиків, ціни на огірки зростають через відсутність імпортної продукції на тлі високого попиту з боку місцевих оптових компаній і роздрібних мереж

Наразі сезон продажу огірків у вітчизняних тепличних комбінатах наближається до завершення. Зараз господарства активно проводять зачистку теплиць. Тому вони пропонують свою продукцію переважно дрібним оптом.

Також якість огірків в останніх партіях значно знизилася, але це не заважає продавцям підвищувати відпускні ціни на овоч.

Які ціни на огірки

За даними щоденного моніторингу проєкту, тільки з початку поточного тижня вартість огірків зросла в середньому на 21%. Сьогодні оптові ціни на ці овочі озвучуються у діапазоні 90-110 грн/кг. Ціна залежить від якості та обсягів партій.

Аналітики зауважують, що наразі ціни на тепличні огірки в Україні в середньому на 11% вищі ніж в аналогічний період минулого року.

Експерти прогнозують, що з початком постачання огірків з Туреччини які плануються вже з наступного тижня, вартість продукції знизиться.

Зауважимо, в українських тепличних господарствах цього тижня також почалося зростання цін на помідори. Виробники підняли відпускні ціни через зменшення пропозиції на ринку, тоді як попит залишається стабільно високим.

Лідери на ринку огірків

Серед основних лідерів на ринку тепличних овочів, зокрема огірків, можна виділити комбінат "Тепличний" та Уманський тепличний комбінат (УТК).

Комбінат "Тепличний", заснований у 1982 році в селі Калинівка на Київщині, сьогодні займає площу 48 гектарів теплиць, оснащених сучасним обладнанням, зокрема системою мікроклімату. Основною діяльністю підприємства є вирощування огірків та томатів, які постачаються на внутрішній ринок та експортуються в країни-партнери.