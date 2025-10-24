Ціни на помідори знову зросли: скільки коштує кілограм

В Україні вже третій тиждень поспіль дорожчають помідори. Обмежена пропозиція тепличних овочів на українському ринку дозволяє місцевим комбінатам активно підвищувати ціни на цю продукцію.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє EastFruit.

Причини подорожчання

Аналітики зазначають, що поставки тепличних томатів із місцевих комбінатів на сьогоднішній день досить малооб'ємні та нестабільні.

Деякі господарства уже заявили про завершення реалізації продукції поточного обороту. В інших же стаціонарних теплицях дозрівання культур сильно сповільнилося через похолодання, а постачання з парникових теплиць зовсім припинилося.

Більше того, компенсувати брак пропозиції місцевих тепличних помідорів за рахунок імпортної продукції також поки що не вдається.

Які ціни на помідори

За даними щоденного моніторингу проєкту, на сьогодні українські тепличні комбінати пропонують до продажу томати по 80-90 грн/кг, що в середньому на 14% дорожче, ніж наприкінці минулого тижня.

Внаслідок подорожчання сьогодні ціни на тепличні помідори в Україні вже в середньому на 22% вищі, ніж наприкінці жовтня 2024 року.

"При цьому виробники мають намір і надалі підвищувати ціни в даному сегменті за умови збереження сьогоднішніх темпів збуту, пояснюючи своє рішення обмеженою пропозицією продукції з місцевих комбінатів", - наголошують аналітики.

Нагадаємо, українські тепличні комбінати підвищили відпускні ціни на огірки. Головною причиною подорожчання є сезонне скорочення пропозиції овочів у місцевих господарствах.

Виробники томатів в Україні

Одними з найвідоміших виробників томатів в Україні є: