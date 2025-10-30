В Украине дорожает популярный овощ борщового набора: сколько стоит килограмм

С начала текущей недели морковь на украинском рынке подорожала уже в среднем на 12%. Теперь цены на популярный овощ борщового набора установились на уровне 7-13 грн/кг.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает EastFruit.

Почему дорожает морковь

Аналитики отмечают, что стоимость овощей не росла с начала осени.

Также росту цен на морковь способствует заметное повышение торговой активности в этом сегменте.

«В то же время большинство хозяйств приостановили продажу корнеплодов высокого качества в ожидании еще большего роста цен и заложили основной объем урожая на хранение. К реализации они предлагают только излишки, в результате чего предложение этих корнеплодов на рынке несколько сократилось», – объясняют аналитики.

Какие цены

По данным ежедневного мониторинга проекта, производители предлагают к продаже морковь по цене 7-13 грн/кг в зависимости от качества и объемов овощных партий.

Аналитики обращают внимание, что пока цены на морковь в Украине в среднем на 54% дешевле, чем за аналогичный период прошлого года.

Более того, эксперты не исключают, что тенденция роста цен может являться временным явлением. Когда стоимость овоща вырастет еще чуть-чуть, производители начнут распродавать накопленные запасы, и соотношение предложения к спросу вернется в другую сторону. Соответственно, морковь тогда начнет дешеветь.

Заметим, что в Украине за последнее время также заметно вырослицены на лук. Главная причина подорожания – погодные условия.