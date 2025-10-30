В Україні дорожчає популярний овоч борщового набору: скільки коштує кілограм

З початку поточного тижня морква на українському ринку подорожчала вже в середньому на 12%. Наразі ціни на популярний овоч борщового набору встановилися на рівні 7-13 грн/кг.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє EastFruit.

Чому дорожчає морква

Аналітики зауважують, що вартість овочу не зростала з початку осені.

Також зростанню цін на моркву сприяє помітне підвищення торговельної активності у цьому сегменті.

"Водночас більшість господарств призупинили продаж коренеплодів високої якості в очікуванні ще більшого зростання цін і заклали основний обсяг врожаю на зберігання. До реалізації вони пропонують лише надлишки, внаслідок чого пропозиція цих коренеплодів на ринку дещо скоротилася", – пояснюють аналітики.

Які ціни

За даними щоденного моніторингу проєкту, виробники пропонують до продажу моркву за ціною 7-13 грн/кг залежно від якості та обсягів партій овочів.

Аналітики звертають увагу, що поки що ціни на моркву в Україні в середньому на 54% дешевше, ніж в аналогічний період минулого року.

Більше того, експерти не виключають, що тенденція зростання цін може бути тимчасовим явищем. Коли вартість овочу виросте ще трохи, виробники почнуть розпродавати накопичені запаси, і співвідношення пропозиції до попиту повернеться в інший бік. Відповідно, морква тоді почне дешевшати.

Зауважимо, в Україні за останній час також помітно зросли ціни на цибулю. Головна причина подорожчання — погодні умови.