В Україні дорожчає популярний овоч борщового набору: скільки коштує кілограм
З початку поточного тижня морква на українському ринку подорожчала вже в середньому на 12%. Наразі ціни на популярний овоч борщового набору встановилися на рівні 7-13 грн/кг.
Як пише Delo.ua, про це повідомляє EastFruit.
Чому дорожчає морква
Аналітики зауважують, що вартість овочу не зростала з початку осені.
Також зростанню цін на моркву сприяє помітне підвищення торговельної активності у цьому сегменті.
"Водночас більшість господарств призупинили продаж коренеплодів високої якості в очікуванні ще більшого зростання цін і заклали основний обсяг врожаю на зберігання. До реалізації вони пропонують лише надлишки, внаслідок чого пропозиція цих коренеплодів на ринку дещо скоротилася", – пояснюють аналітики.
Які ціни
За даними щоденного моніторингу проєкту, виробники пропонують до продажу моркву за ціною 7-13 грн/кг залежно від якості та обсягів партій овочів.
Аналітики звертають увагу, що поки що ціни на моркву в Україні в середньому на 54% дешевше, ніж в аналогічний період минулого року.
Більше того, експерти не виключають, що тенденція зростання цін може бути тимчасовим явищем. Коли вартість овочу виросте ще трохи, виробники почнуть розпродавати накопичені запаси, і співвідношення пропозиції до попиту повернеться в інший бік. Відповідно, морква тоді почне дешевшати.
Зауважимо, в Україні за останній час також помітно зросли ціни на цибулю. Головна причина подорожчання — погодні умови.