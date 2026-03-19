Избыток продукции обваливает цены на морковь в Украине

В Украине дорожает морковь.

В Украине продолжают снижаться цены на морковь из-за растущего предложения со стороны местных хозяйств. По состоянию на сегодняшний день продукция продается на 12% дешевле, чем неделей ранее, а спрос остается низким.

О ценах на морковь

В Украине на этой неделе зафиксировано очередное понижение цен на морковь. Такая тенденция обусловлена существенным ростом предложения продукции со стороны местных хозяйств, что привело к снижению спроса и замедлению темпов реализации.

Пока морковь поступает в продажу по цене 5–11 грн/кг (около $0,11–0,25/кг), что в среднем на 12% дешевле, чем неделей ранее.

Участники рынка объясняют снижение цен, прежде всего, избытком продукции. С наступлением более теплой погоды производители активизировали продажи запасов, что усилило давление на рынок. Дополнительным фактором остается значительная доля некондиционной продукции, также влияющей на снижение цен даже на качественные корнеплоды.

В то же время по сравнению с аналогичным периодом прошлого года морковь в Украине уже подешевела в среднем на 72%. Производители не исключают дальнейшего снижения цен при сохранении текущей рыночной ситуации, чтобы поддержать объемы сбыта.

Ранее сообщалось, что в Украине стремительно сокращается предложение моркови от местных фермеров, что привело к росту цен в среднем на 15% в неделю. Несмотря на удорожание, аграрии придерживают качественный товар на складах, ожидая еще более выгодной конъюнктуры рынка.

Автор:
Ольга Опенько