Надлишок продукції обвалює ціни на моркву в Україні

морковь
В Украине дорожает морковь / Freepik

В Україні продовжують знижуватися ціни на моркву через зростання пропозиції з боку місцевих господарств. Станом на зараз продукція продається на 12% дешевше, ніж тижнем раніше, а попит залишається низьким.

Про це повідомляє EastFruit.

Про ціни на моркву 

В Україні цього тижня зафіксовано чергове зниження цін на моркву. Така тенденція зумовлена суттєвим зростанням пропозиції продукції з боку місцевих господарств, що водночас призвело до зниження попиту та уповільнення темпів реалізації.

Наразі морква надходить у продаж за ціною 5–11 грн/кг (близько $0,11–0,25/кг), що в середньому на 12% дешевше, ніж тижнем раніше.

Учасники ринку пояснюють зниження цін передусім надлишком продукції. Із настанням теплішої погоди виробники активізували продажі наявних запасів, що посилило тиск на ринок. Додатковим фактором залишається значна частка некондиційної продукції, яка також впливає на зниження цін навіть на якісні коренеплоди.

Водночас, порівняно з аналогічним періодом минулого року, морква в Україні вже подешевшала в середньому на 72%. Виробники не виключають подальшого зниження цін у разі збереження поточної ринкової ситуації, щоб підтримати обсяги збуту.

Фото 2 — Надлишок продукції обвалює ціни на моркву в Україні

Раніше повідомлялося, що в Україні стрімко скорочується пропозиція моркви від місцевих фермерів, що призвело до зростання цін у середньому на 15% за тиждень. Попри подорожчання, аграрії притримують якісний товар на складах, очікуючи ще вигіднішої кон'юнктури ринку.

Автор:
Ольга Опенько