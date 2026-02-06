Запланована подія 2

У Трампа заявили, что введение новых санкций против РФ будет зависеть от хода мирных переговоров

Сенат США
США готовят санкции против "теневого флота" России / Depositphotos

Министр финансов США Скотт Бессент заявил, что введение дальнейших американских санкций против России будет зависеть от хода переговоров по завершению войны в Украине.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает Reuters.

Бессент, который в субботу в Майами участвовал во встречах с российскими чиновниками вместе со спецпредставителем президента Дональда Трампа Стивом Виткоффом и зятем Трампа Джаредом Кушнером, отметил, что не исключает введения новых ограничений против так называемого "теневого флота" России — шага, на который Трамп не пошел.

"Я рассмотрю это. Увидим, как будут развиваться мирные переговоры", – сказал министр финансов США.

Он добавил, что санкции администрации Трампа против российских нефтяных компаний "Роснефть" и "ЛУКойл" помогли заставить Россию сесть за стол переговоров.

Сенат США рассмотрит законопроект о санкциях за покупку и импорт нефти из РФ

В Сенат США внесли   двухпартийный законопроект,   предусматривающий санкции за покупку или содействие импорту нефти и нефтепродуктов из России.

Документ создает правовую базу для усиления санкционного давления на нефтяные доходы РФ. В случае его принятия президент США Дональд Трамп в течение 90 дней будет обязан ввести санкции против лиц, привлеченных к импорту российской нефти. Такой список будет формировать министр финансов после консультаций с госсекретарем США.

Трамп еще в ноябре заявлял, что он "не против" того, что республиканцы работают над законопроектом по санкциям против стран, ведущих бизнес с Россией.

Сенатор от Республиканской партии Линдси Грэм замечал, что законопроект предоставит Трампу "больше инструментов для прекращения кровопролития в Украине" и позволит президенту США по собственному усмотрению вводить вторичные санкции и пошлины против стран, продолжающих покупать дешевую российскую нефть и газ.

Трамп подтвердил поддержку законопроекта о санкциях против России, но подчеркнул, что сенаторы могут ввести их только с его согласия.

Ранее Линдси Грэм и сенатор от Демократической партии Ричард Блюменталь продвигали принятие законопроекта, предусматривающего возможность введения   500% тарифа   импорт товаров из стран, покупающих российскую нефть и другие энергоресурсы. Но Трамп высказывался против его принятия.

Автор:
Светлана Манько