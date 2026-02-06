У Трампа заявили, что введение новых санкций против РФ будет зависеть от хода мирных переговоров

Министр финансов США Скотт Бессент заявил, что введение дальнейших американских санкций против России будет зависеть от хода переговоров по завершению войны в Украине.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает Reuters.

Бессент, который в субботу в Майами участвовал во встречах с российскими чиновниками вместе со спецпредставителем президента Дональда Трампа Стивом Виткоффом и зятем Трампа Джаредом Кушнером, отметил, что не исключает введения новых ограничений против так называемого "теневого флота" России — шага, на который Трамп не пошел.

"Я рассмотрю это. Увидим, как будут развиваться мирные переговоры", – сказал министр финансов США.

Он добавил, что санкции администрации Трампа против российских нефтяных компаний "Роснефть" и "ЛУКойл" помогли заставить Россию сесть за стол переговоров.

Сенат США рассмотрит законопроект о санкциях за покупку и импорт нефти из РФ

В Сенат США внесли двухпартийный законопроект, предусматривающий санкции за покупку или содействие импорту нефти и нефтепродуктов из России.

Документ создает правовую базу для усиления санкционного давления на нефтяные доходы РФ. В случае его принятия президент США Дональд Трамп в течение 90 дней будет обязан ввести санкции против лиц, привлеченных к импорту российской нефти. Такой список будет формировать министр финансов после консультаций с госсекретарем США.

Трамп еще в ноябре заявлял, что он "не против" того, что республиканцы работают над законопроектом по санкциям против стран, ведущих бизнес с Россией.

Сенатор от Республиканской партии Линдси Грэм замечал, что законопроект предоставит Трампу "больше инструментов для прекращения кровопролития в Украине" и позволит президенту США по собственному усмотрению вводить вторичные санкции и пошлины против стран, продолжающих покупать дешевую российскую нефть и газ.

Трамп подтвердил поддержку законопроекта о санкциях против России, но подчеркнул, что сенаторы могут ввести их только с его согласия.

Ранее Линдси Грэм и сенатор от Демократической партии Ричард Блюменталь продвигали принятие законопроекта, предусматривающего возможность введения 500% тарифа импорт товаров из стран, покупающих российскую нефть и другие энергоресурсы. Но Трамп высказывался против его принятия.