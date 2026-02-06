У Трампа заявили, що запровадження нових санкцій проти РФ залежатиме від перебігу мирних переговорів

Міністр фінансів США Скотт Бессент заявив, що запровадження подальших американських санкцій проти Росії залежатиме від перебігу переговорів щодо завершення війни в Україні.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє Reuters.

Бессент, який у суботу в Маямі брав участь у зустрічах із російськими посадовцями разом зі спецпредставником президента Дональда Трампа Стівом Віткоффом і зятем Трампа Джаредом Кушнером, зазначив, що не відкидає запровадження нових обмежень проти так званого "тіньового флоту" Росії — кроку, на який Трамп не пішов після повернення на посаду у січні 2025 року.

"Я розгляну це. Побачимо, як розвиватимуться мирні переговори", - сказав міністр фінансів США.

Він додав, що санкції адміністрації Трампа проти російських нафтових компаній "Роснефть" і "Лукойл" допомогли змусити Росію сісти за стіл переговорів.

Сенат США розгляне законопроєкт про санкції за купівлю та імпорт нафти з РФ

До Сенату США внесли двопартійний законопроєкт, який передбачає санкції за купівлю або сприяння імпорту нафти та нафтопродуктів з Росії.

Документ створює правову основу для посилення санкційного тиску на нафтові доходи РФ. У разі його ухвалення президент США Дональд Трамп упродовж 90 днів буде буде зобов’язаний ввести санкції проти осіб, які залучені до імпорту російської нафти. Такий перелік формуватиме міністр фінансів після консультацій з держсекретарем США.

Трамп ще у листопаді заявляв, що він "не проти" того, що республіканці працюють над законопроєктом щодо санкцій проти країн, які ведуть бізнес з Росією.

Сенатор від Республіканської партії Ліндсі Грем зауважував, що законопроєкт надасть Трампу "більше інструментів для припинення кровопролиття в Україні" і дозволить президентові США на власний розсуд запроваджувати вторинні санкції та мита проти країн, які продовжують купувати дешеву російську нафту та газ.

Трамп підтвердив підтримку законопроєкту про санкції проти Росії, але підкреслив, що сенатори можуть запровадити їх лише за його згоди.

Раніше Ліндсі Грем та сенатор від Демократичної партії Річард Блюменталь просували ухвалення законопроєкту, який передбачає можливість запровадження 500% тарифу на імпорт товарів з країн, що купують російську нафту та інші енергоресурси. Але Трамп висловлювався проти його ухвалення.