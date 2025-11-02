Запланована подія 2

ЕИБ рассматривает финансирование проекта по поставке питьевой воды для Николаева стоимостью 70 млн евро

Украина получила €1 млрд макрофинансовой помощи от ЕС / Depositphotos

Европейский инвестиционный банк (ЕИБ) обнародовал информацию о том, что в рамках программы Ukraine Municipal Infrastructure Programme (UMIP) рассматривается субоперация по восстановлению централизованного водоснабжения Николаева.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на ЕИБ.

Проект предусматривает обеспечение города питьевой водой после значительных повреждений водоснабжающей инфраструктуры, в частности, в результате действий российских вооруженных формирований в 2022 году и разрушения Каховской ГЭС в 2023-м.

Проект имеет ориентировочный бюджет около 70 млн евро, что соответствует сумме, которую ЕИБ предлагает выделить на его финансирование, и приблизительной общей стоимости операции. Сектором проекта есть водоснабжение и канализация в рамках городской инфраструктуры.

Пока операция находится на этапе оценки (under appraisal), поэтому окончательное решение о финансировании еще не принято. Ожидается, что реализация проекта принесет значительные социальные и экологические преимущества, в частности, улучшение качества воды, уменьшение загрязнения, повышение энергоэффективности и создание временных рабочих мест для населения.

Напомним, в апреле 2022 года российские войска разрушили водопровод, которым Николаев получал питьевую воду из Днепра. Город остался без водоснабжения, а впоследствии в сеть была подана сначала соленая вода из лимана, а затем — речная вода худшего качества.

А 6 июня российские войска взорвали Каховскую ГЭС в Херсонской области. Поэтому южные регионы остались без водоснабжения. Люди не имели нормального доступа к чистой питьевой воде, ее постоянно подвозили спасатели.

Автор:
Татьяна Гойденко