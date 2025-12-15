Новые укрытия и водопроводы: Европейский инвестиционный банк профинансирует еще 11 проектов в двух областях

Экспертная рабочая группа под председательством заместителя министра развития общин и территорий Украины Алексея Рябыкина дала "зеленый свет" 11 новым проектам восстановления Николаевской и Днепропетровской областей. Все они будут реализованы в рамках совместных программ с Европейским инвестиционным банком (ЕИБ).

Как пишет Delo . ua , об этом сообщает пресс-служба Минразвития.

Днепропетровская область

Для Днепропетровской области было отобрано 7 проектов, которые закрывают острейшие потребности общин:

Медицина. В Первомайской общине реконструируют помещение под современное реабилитационное отделение. Водоснабжение. Магдалиновская и Верхнеднепровская общины получат новую водонапорную башню и обновленные водопроводные сети. Безопасность. Новые и отремонтированные укрытия появятся в Николаевской, Новомосковской и Жовтоводской общинах. В частности, в Николаевской общине построят сооружение двойного назначения, которое будет служить надежной защитой для жителей.

Николаевская область

В Николаевской области комиссия поддержала 4 важные инициативы:

Образование. В Березнеговатской общине запланирован капитальный ремонт лицея.

Безопасность. Братская и Веснянская общины получат новые и отремонтированные постройки гражданской защиты. Водоснабжение. В Широковском сообществе реконструируют систему водоснабжения и обустроят новую артезианскую скважину.

Кто принимал решение?

Процесс отбора был максимально прозрачным — в состав комиссии вошли эксперты министерств финансов, образования, здравоохранения и представители местного самоуправления. Теперь эти проекты переданы на финальное одобрение Европейскому инвестиционному банку.

Напомним, в декабре Европейский инвестиционный банк выделил 18,4 млн. евро на энергоэффективную модернизацию 28 школ, детских садов и больниц в Тернопольской, Запорожской и Волынской областях.