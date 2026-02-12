Запланована подія 2

DOT-Chain Defence открыл заказы наземных роботизированных комплексов для военных

наземный роботизированный комплекс
Минобороны открывает доступ к наземным роботам для ВСУ. / Сухопутные войска ВСУ

Агентство оборонных закупок Минобороны расширило функционал маркетплейса DOT-Chain Defence – военные подразделения получили возможность самостоятельно заказывать наземные роботизированные комплексы для боевых и логистических задач.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение прессслужбы Минобороны.

DOT-Chain Defence расширился

Теперь подразделения могут самостоятельно выбирать и заказывать НРК для выполнения боевых и логистических задач без привлечения личного состава в районе поражения.

На платформе представлены семь моделей наземных роботизированных комплексов от шести украинских производителей. В общей сложности маркетплейс DOT-Chain Defence объединяет более 470 образцов техники и средств поражения от 135 компаний. Среди них – FPV-дроны, дроны на оптоволокне, ударные и самолетные беспилотники, дроны-перехватчики, а также средства радиоэлектронной борьбы.

С начала 2026 года военные подразделения уже получили почти 9 млрд. грн. для осуществления закупок через DOT-Chain Defence. Такая модель обеспечивает лучшую прогнозируемость, позволяет четко видеть имеющийся ресурс и оперативно получать средства, необходимые для выполнения боевых задач.

"Характер войны меняется. Растет потребность в средствах, позволяющих выполнять задачи без привлечения личного состава в районе поражения. Наземные роботизированные комплексы используются для эвакуации, логистики, доставки боеприпасов и выполнения задач. Отныне НРК доступны в маркетплейсе оружия DOT-Chain Defence", - отметил директор АТО.

Напомним, Минобороны планирует выделить 12 миллиардов гривен на закупку дронов и другой техники через DOT-Chain Defence уже в первом квартале 2026 года.

Автор:
Ольга Опенько