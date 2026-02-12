Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

43,03

--0,06

EUR

51,21

--0,04

Готівковий курс:

USD

43,15

43,05

EUR

51,45

51,28

Україна на межі блекауту

Україна на межі

блекауту
ТопФінанс 2026

ТопФінанс-2026
20 років&nbsp;Delo.ua

20 років 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації 2025

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
AI Лідери AI Лідери
Топ платників податків 2025

Топ платників

податків 2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху

з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Найкращі 
роботодавці 2025
Власна справа

Власна 

справа
Інвестиції в освіту

Інвестиції 

в освіту
Навчання для життя

Навчання

для життя
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Вільна енергія

Вільна 

енергія
Smart Money

Smart 

Money

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

DOT-Chain Defence відкрив замовлення наземних роботизованих комплексів для військових

наземний роботизований комплекс
Міноборони відкриває доступ до наземних роботів для ЗСУ. / Сухопутні війська ЗСУ

Агенція оборонних закупівель Міноборони розширила функціонал маркетплейсу DOT-Chain Defence - військові підрозділи отримали можливість самостійно замовляти наземні роботизовані комплекси для бойових і логістичних завдань.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення пресслужби Міноборони.

DOT-Chain Defence розширився

Відтепер підрозділи можуть самостійно обирати й замовляти НРК для виконання бойових і логістичних завдань без залучення особового складу в районі ураження.

Наразі на платформі представлені сім моделей наземних роботизованих комплексів від шести українських виробників. Загалом маркетплейс DOT-Chain Defence об’єднує понад 470 зразків техніки та засобів ураження від 135 компаній. Серед них - FPV-дрони, дрони на оптоволокні, ударні й літакові безпілотники, дрони-перехоплювачі, а також засоби радіоелектронної боротьби.

Від початку 2026 року військові підрозділи вже отримали майже 9 млрд грн для здійснення закупівель через DOT-Chain Defence. Така модель забезпечує кращу прогнозованість, дає змогу чітко бачити наявний ресурс і оперативно отримувати засоби, необхідні для виконання бойових завдань.

"Характер війни змінюється. Зростає потреба в засобах, які дозволяють виконувати завдання без залучення особового складу в районі ураження. Наземні роботизовані комплекси використовуються для евакуації, логістики, доставки боєприпасів і виконання завдань. Відтепер НРК доступні в маркетплейсі зброї DOT-Chain Defence", – зазначив директор Агенції оборонних закупівель ДОТ Арсен Жумаділов.

Нагадаємо, Міноборони планує виділити 12 мільярдів гривень на закупівлю дронів та іншої техніки через DOT-Chain Defence вже у першому кварталі 2026 року. 

Автор:
Ольга Опенько