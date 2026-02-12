DOT-Chain Defence відкрив замовлення наземних роботизованих комплексів для військових

Агенція оборонних закупівель Міноборони розширила функціонал маркетплейсу DOT-Chain Defence - військові підрозділи отримали можливість самостійно замовляти наземні роботизовані комплекси для бойових і логістичних завдань.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення пресслужби Міноборони.

DOT-Chain Defence розширився

Відтепер підрозділи можуть самостійно обирати й замовляти НРК для виконання бойових і логістичних завдань без залучення особового складу в районі ураження.

Наразі на платформі представлені сім моделей наземних роботизованих комплексів від шести українських виробників. Загалом маркетплейс DOT-Chain Defence об’єднує понад 470 зразків техніки та засобів ураження від 135 компаній. Серед них - FPV-дрони, дрони на оптоволокні, ударні й літакові безпілотники, дрони-перехоплювачі, а також засоби радіоелектронної боротьби.

Від початку 2026 року військові підрозділи вже отримали майже 9 млрд грн для здійснення закупівель через DOT-Chain Defence. Така модель забезпечує кращу прогнозованість, дає змогу чітко бачити наявний ресурс і оперативно отримувати засоби, необхідні для виконання бойових завдань.

"Характер війни змінюється. Зростає потреба в засобах, які дозволяють виконувати завдання без залучення особового складу в районі ураження. Наземні роботизовані комплекси використовуються для евакуації, логістики, доставки боєприпасів і виконання завдань. Відтепер НРК доступні в маркетплейсі зброї DOT-Chain Defence", – зазначив директор Агенції оборонних закупівель ДОТ Арсен Жумаділов.

Нагадаємо, Міноборони планує виділити 12 мільярдів гривень на закупівлю дронів та іншої техніки через DOT-Chain Defence вже у першому кварталі 2026 року.