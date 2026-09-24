Удари по портах гальмують економіку: ЄБРР знизив прогноз зростання України до 1,5%

Європейський банк реконструкції та розвитку погіршив прогноз зростання економіки України у 2026 році з 2,2% до 1,5%, а на 2027 рік — з 4% до 2,5%. Однією з головних причин стали поновлені російські атаки на чорноморські порти та судна, які ними користуються.

Про це інформує Dilo з посиланням на звіт ЄБРР.

У банку зазначають, що економічна ситуація в Україні перейшла від повільного відновлення до стану, близького до стагнації.

У першому півріччі економічне зростання практично зупинилося. Водночас оборонне виробництво, державні витрати та сектор послуг продовжували підтримувати економічну активність.

Натомість зростання стримували пошкодження енергетичної інфраструктури, нестача працівників, погіршення очікувань бізнесу та нові проблеми з логістикою.

У ЄБРР наголошують, що атаки на порти, цивільне судноплавство та транспортну інфраструктуру обмежують можливості України експортувати товари. Офіційний звіт прямо пов'язує погіршення прогнозів на 2026 і 2027 роки з новими ударами по чорноморських портах і суднах.

Альтернативні сухопутні та річкові маршрути можуть лише частково компенсувати втрату морської логістики. Додатковими проблемами стали низький рівень води в Дунаї, удари по дунайській інфраструктурі та нестача рухомого складу.

Через це збільшується дефіцит зовнішньої торгівлі: імпорт енергоносіїв та оборонної продукції зростає, тоді як експортні можливості скорочуються.

ЄБРР також називає серед ризиків для прогнозу тривалі перебої із судноплавством у Чорному морі, нові удари по енергетичній інфраструктурі та можливий дефіцит зовнішнього фінансування.

За оцінкою банку, блокування чорноморського експорту має наслідки й для світового ринку. Україна та Росія разом забезпечують близько чверті світового експорту пшениці, тому тривалі перебої з поставками можуть посилювати тиск на світові ціни на продовольство.

Нагадаємо, напередодні ЄС запропонував припинити атаки в Чорному морі та укласти нову зернову домовленість для відновлення безпечного судноплавства й українського експорту. Через блокаду альтернативні маршрути не можуть повністю замінити глибоководні порти.

В уряді попереджали, що через затримки з морським експортом в Україні може накопичитися 10–12 млн тонн зерна. Повноцінної альтернативи глибоководним портам у середньостроковій перспективі наразі немає.