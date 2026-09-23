Fitch змінило прогноз ВВП на 2026 рік: світова економіка зросте на 2,6%

Міжнародне рейтингове агентство Fitch Ratings підвищило прогноз зростання світової економіки у 2026 році до 2,6% із 2,4%, очікуваних у червні. Водночас агентство прогнозує жорсткішу грошово-кредитну політику провідних центробанків через ризики, пов’язані з тривалою волатильністю світових цін на енергоносії.

Як пише Dilo, про це йдеться в оновленому огляді Fitch Global Economic Outlook, інформує "Інтерфакс-Україна".

Fitch змінило прогноз світової економіки

За оцінкою агентства, світова економіка продовжує зростати попри енергетичний шок. Водночас підвищення реальних процентних ставок створює додатковий тиск на економічну активність.

Аналітики Fitch зазначають, що перспективи світової грошово-кредитної політики суттєво змінилися. Федеральна резервна система США перейшла до більш жорсткого курсу, Банк Японії прискорив посилення політики, а Європейський центральний банк змістив ставки в зону помірного обмеження.

Такі дії центробанків пов'язані, зокрема, з необхідністю стримати вторинні ефекти від тривалої волатильності світових цін на енергоносії.

Fitch підвищило прогноз зростання економіки США на поточний і наступний роки на 0,2 процентного пункту - до 2,1%. Агентство відзначає стійке споживання, незважаючи на уповільнення зростання реальних доходів домогосподарств. Водночас інвестиції в сектор штучного інтелекту поки не демонструють ознак спаду.

Головний економіст Fitch Браян Култон зазначив, що прогнози щодо реальних ключових ставок на найближчі роки суттєво змінилися через жорсткішу політику ФРС та прагнення центральних банків не допустити повторення вторинних ефектів від шокового зростання витрат.

Fitch очікує, що ФРС знову підвищить процентні ставки у грудні, після чого збереже їх на цьому рівні протягом наступного року. У результаті до кінця 2027 року ставки можуть бути на 125 базисних пунктів вищими, ніж агентство прогнозувало в червні.

При цьому прогноз інфляції у США дещо знижено через уповільнення темпів зростання зарплат.

Щодо ЄЦБ Fitch прогнозує ще одне підвищення ставок у жовтні. Водночас агентство очікує, що наступного року регулятор почне скасовувати ці підвищення в міру зниження цін на нафту до $70 за барель.

Що Fitch прогнозує для Європи та Азії

Економічна активність у єврозоні виявилася стійкішою, ніж очікувалося, що дозволило Fitch дещо покращити прогнози.

Зокрема, агентство очікує, що у другому кварталі 2026 року ВВП Німеччини зросте на 1% у річному обчисленні після трьох років стагнації.

Fitch також суттєво покращило оцінку зростання економіки Південної Кореї. Основним фактором стало посилення глобальних витрат на інформаційні технології, що підтримує також економічну активність у Мексиці та Японії.

Водночас прогноз щодо Китаю було погіршено. Fitch очікує зростання китайського ВВП у 2026 році на 4,5%, що на 0,1 процентного пункту нижче за попередню оцінку.

За даними агентства, внутрішній попит у Китаї залишається слабким через скорочення інвестицій в основні фонди та низькі споживчі витрати. Це контрастує зі значними темпами зростання експорту.

Нагадаємо, Міжнародне рейтингове агентство Fitch Ratings підвищило рейтинг України з "обмеженого дефолту" після того, як країна оголосила про домовленість з кредиторами щодо обміну ВВП-варантів.