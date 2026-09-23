Fitch изменило прогноз ВВП на 2026 год: мировая экономика вырастет на 2,6%

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings повысило прогноз роста мировой экономики в 2026 году до 2,6% с 2,4%, ожидаемых в июне. В то же время агентство прогнозирует более жесткую денежно-кредитную политику ведущих центробанков из-за рисков, связанных с длительной волатильностью мировых цен на энергоносители.

Как пишет Dilo, об этом говорится в обновленном обзоре Fitch Global Economic Outlook, передает "Интерфакс-Украина".

Fitch изменило прогноз мировой экономики

По оценке агентства, мировая экономика продолжает расти, несмотря на энергетический шок. В то же время, повышение реальных процентных ставок создает дополнительное давление на экономическую активность.

Аналитики Fitch отмечают, что перспективы мировой финансово-кредитной политики существенно изменились. Федеральная резервная система США перешла к более жесткому курсу, Банк Японии ускорил ужесточение политики, а Европейский центральный банк сместил ставки в зону умеренного ограничения.

Такие действия центробанков связаны, в частности, с необходимостью умерить вторичные эффекты от длительной волатильности мировых цен на энергоносители.

Fitch повысило прогноз роста экономики США на текущий и последующие годы на 0,2 процентного пункта – до 2,1%. Агентство отмечает устойчивое потребление, невзирая на замедление роста настоящих доходов домохозяйств. В то же время, инвестиции в сектор искусственного интеллекта пока не демонстрируют признаков спада.

Главный экономист Fitch Брайан Култон отметил, что прогнозы по реальным ключевым ставкам на ближайшие годы существенно изменились из-за более жесткой политики ФРС и стремления центральных банков не допустить повторения вторичных эффектов от шокового роста расходов.

Fitch ожидает, что ФРС снова повысит процентные ставки в декабре, после чего сохранит их на этом уровне в течение следующего года. В результате к концу 2027 года ставки могут быть на 125 базисных пунктов выше, чем агентство прогнозировало в июне.

При этом прогноз инфляции в США несколько снижен из-за замедления темпов роста зарплат.

По ЕЦБ Fitch прогнозирует еще одно повышение ставок в октябре. В то же время, агентство ожидает, что в следующем году регулятор начнет отменять эти повышения по мере снижения цен на нефть до $70 за баррель.

Что Fitch прогнозирует для Европы и Азии

Экономическая активность в еврозоне оказалась более устойчивой, чем ожидалось, что позволило Fitch несколько улучшить прогнозы.

В частности, агентство ожидает, что во втором квартале 2026 г. ВВП Германии вырастет на 1% в годовом исчислении после трех лет стагнации.

Fitch также существенно улучшило оценку роста экономики Южной Кореи. Основным фактором стало усиление глобальных затрат на информационные технологии, что поддерживает экономическую активность в Мексике и Японии.

В то же время прогноз по Китаю был ухудшен. Fitch ожидает рост китайского ВВП в 2026 году на 4,5%, что на 0,1 процентного пункта ниже предыдущей оценки.

По данным агентства, внутренний спрос в Китае остается слабым из-за сокращения инвестиций в основные фонды и низких потребительских расходов. Это контрастирует со значительными темпами роста экспорта.

Напомним, Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings повысило рейтинг Украины по "ограниченному дефолту" после того, как страна объявила о договоренности с кредиторами по обмену ВВП-варрантов.