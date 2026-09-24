Удары по портам тормозят экономику: ЕБРР снизил прогноз роста Украины до 1,5%

Европейский банк реконструкции и развития ухудшил прогноз роста экономики Украины в 2026 году с 2,2% до 1,5%, а на 2027 год – с 4% до 2,5%. Одной из главных причин стали обновленные российские атаки на черноморские порты и пользующиеся ими суда.

Об этом сообщает Dilo со ссылкой на отчет ЕБРР.

В банке отмечают, что экономическая ситуация в Украине перешла от медленного восстановления в состояние, близкое к стагнации.

В первом полугодии экономический рост практически остановился. В то же время, оборонное производство, государственные расходы и сектор услуг продолжали поддерживать экономическую активность.

В то же время рост сдерживали повреждение энергетической инфраструктуры, нехватка работников, ухудшение ожиданий бизнеса и новые проблемы с логистикой.

В ЕБРР отмечают, что атаки на порты, гражданское судоходство и транспортную инфраструктуру ограничивают возможность Украины экспортировать товары. Официальный отчет напрямую связывает ухудшение прогнозов на 2026 и 2027 годы с новыми ударами по черноморским портам и судам.

Альтернативные сухопутные и речные маршруты могут частично компенсировать потерю морской логистики. Дополнительными проблемами стали низкий уровень воды в Дунае, ушибы по дунайской инфраструктуре и недостаток подвижного состава.

Поэтому увеличивается дефицит внешней торговли: импорт энергоносителей и оборонной продукции растет, тогда как экспортные возможности сокращаются.

ЕБРР также называет среди рисков прогноза длительные перебои с судоходством в Черном море, новые удары по энергетической инфраструктуре и возможный дефицит внешнего финансирования.

По оценке банка, блокирование черноморского экспорта имеет и последствия для мирового рынка. Украина и Россия вместе обеспечивают около четверти мирового экспорта пшеницы, поэтому продолжительные перебои с поставками могут усиливать давление на мировые цены на продовольствие.

Напомним, в преддверии ЕС предложил прекратить атаки в Черном море и заключить новую зерновую договоренность для возобновления безопасного судоходства и украинского экспорта. Из-за блокады альтернативные маршруты не могут полностью заменить глубоководные порты.

В правительстве предупреждали, что из-за задержек с морским экспортом в Украине может накопиться 10–12 млн тонн зерна. Полноценной альтернативы глубоководным портам в среднесрочной перспективе пока нет.