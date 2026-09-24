Производитель "Моршинской" и "Миргородской" прокомментировал определение победителя конкурса на управление компанией

Компания IDS Ukraine – производитель воды "Моршинской" и "Миргородской" – приняла к сведению решения Конкурсной комиссии Агентства по розыску и менеджменту активов (АРМА) относительно определения ООО "Юридическое бюро "Приоритас" победителем конкурса на управление корпоративными правами предприятий группы.

Как пишет Dilo, об этом сообщила пресс-служба IDS Ukraine.

Там отметили, что в течение всего периода своей деятельности компания функционирует исключительно в правовом поле Украины и рассчитывает на аналогичное соблюдение требований законодательства со стороны новоизбранного управляющего.

"Как менеджмент, который более 20 лет развивал этот бизнес, выводил его в лидеры отрасли и создавал национальные бренды, мы считаем своим долгом сохранить реальную стоимость и операционную способность компании. Именно поэтому руководство IDS Ukraine настаивает на безусловном выполнении требования закона об обязательном проведении и официальном утверждении независимой оценки арестованных" сообщении.

В компании подчеркнули, что четкая и объективная фиксация стоимости бизнеса перед передачей его в управление является единственным юридическим инструментом, позволяющим государству и обществу контролировать сохранность актива и предотвратить его обесценивание.

"Подписание договора управления при отсутствии утвержденной оценки, а также при отсутствии страхования ответственности управляющего, предусмотренное условиями конкурса, создает высокие риски для будущего предприятия и лишает государство рычагов компенсации возможных убытков.

IDS Ukraine отмечает, что обеспечение населения питьевой водой остается критически важным фактором продовольственной безопасности страны. Даже во время системных обстрелов и энергетических кризисов предприятия группы не останавливали работу, оставаясь основным и часто единственным надежным поставщиком питьевой воды для многих регионов Украины», - отметили в IDS Ukraine .

Компания ожидает от управляющего сохранения действующей операционной модели, что обеспечит:

защита трудового коллектива, сохранение более 3000 рабочих мест и социальных гарантий для сотрудников;

содержание уровня налоговых отчислений в бюджеты всех уровней на уровне не меньше, чем в предыдущие периоды (свыше 4,5 млрд грн за время полномасштабного вторжения);

бесперебойную реализацию системных благотворительных и гуманитарных программ для помощи Силам Обороны Украины, медицинским учреждениям и гражданскому населению.

I Отмечается, что IDS Ukraine продолжает работать в штатном режиме, выполняя все обязательства перед партнерами, потребителями и государством.

Что известно о ООО "Юридическое бюро "Приоритас"

АРМА 7 сентября 2026-го провело торги по управлению группой IDS Ukraine – крупнейшим производителем воды в Украине.

В торгах приняло участие пять компаний, свидетельствуют данные аукциона. Среди них – "Альянс Д" совладельцев сетей Varus и Eva Валерия Киптика и Руслана Шостака.

Комиссия АРМА определила ООО "Юридическое бюро "Приоритас" победителем аукциона по отбору управляющего активами IDS Ukraine. Компания предложила вознаграждение в размере 0,9% от чистой прибыли активов.

По данным YouControl, ООО "Юридическое бюро "Приоритас" зарегистрировано в 2013-м. Его основательницей и конечной бенефициаркой и директором указана адвокат Жанна Ефремова. Основной вид деятельности компании - юридические услуги, Компании принадлежит 100% крупнейшего производителя туристических товаров в Украине Terra Incognita2 У 2 000 грн. до 812 000 грн., чистая прибыль сократилась с 33 600 грн. до 8400 грн., свидетельствует данные Опендатабот.

АРМА искала управляющего для активов IDS Ukraine, не дожидаясь полной оценки имущества

В Агентстве по розыску и менеджменту активов (АРМА) перешли в активную фазу передача в управление корпоративных прав группы IDS Ukraine (ТМ "Моршинская", "Миргородская").

27–28 ноября 2025 года АРМА объявила сразу два параллельных процесса: рыночные консультации по закупке услуг по оценке для 5 компаний группы (не путать с конкурсом на оценщика) и конкурс на поиск управляющего для всего актива.

Отвечая на запрос Dilo, в АРМА рассказали, что еще в октябре были проведены рыночные консультации по 6 компаниям производителя "Моршинской" и подчеркнули, что активы IDS Ukraine предполагается передавать в управление под старой редакцией Закона Украины "Об АРМА". Следовательно, не будут учтены нормы новой редакции, которая вступит в силу 31 января 2026 и согласно которой "Моршинская" является сложным активом, который передается в управление по отдельной процедуре.

По информации IDS Ukraine, эта оценка была проведена в "аномально короткие сроки" и составляет 3,029 млрд. грн. Это гораздо меньше, чем независимая оценка в размере 5,87 млрд грн, которая находится в материалах дела в Высшем антикоррупционном суде (ВАКС). При этом даже заниженная оценка, проведенная АРМА, показывает эффективное функционирование компании в течение действия ареста активов, ведь в 2023 году она стоила согласно оценке АРМА 1,4 млрд грн, а в 2025 году — уже 3,5 млрд грн.

Арест активов IDS Ukraine

В июне 2022 года по требованию Бюро экономической безопасности были арестованы корпоративные права IDS Ukraine, ранее принадлежавшие российскому олигарху Михаилу Фридману, и переданные в АРМА.

В феврале 2023 года АРМА объявило конкурс на управляющего этими активами, а в марте признало его победителем ООО "Карпатские минеральные воды". Однако весной 2025 года разорвало с предприятием договор.

БЭБ утверждало, что компания по производству и продаже минеральной воды через кипрские компании принадлежит олигарху из России, под которым подразумевался Михаил Фридман.

В самой IDS Ukraine отмечали, что ею напрямую владеет упомянутая кипрская IDS, бенефициарами которой являются, в частности члены семьи покойного грузинского предпринимателя Бадри Патаркацишвили , которые являются гражданами Великобритании (имеют 34%), правительство Грузии (7,73%) и ряд миноритарных акционеров (приблизительно по 10%).

В IDS Ukraine также отмечали, что общая цель менеджмента группы и Украины - сохранение текущего состояния крупнейшего украинского производителя вод и напитков, который обеспечит сохранение стоимости и инвестиционной привлекательности компании до момента ее перехода государству.

IDS Ukraine – производитель бутилированной воды, основанный в 1996-м. Портфель брендов включает "Моршинскую", "Миргородскую", "Аляску" и "Аква Лайф". Компания контролирует более 40% украинского рынка бутылированной воды, по ее оценкам. В группе работает около 3000 человек, стоимость чистых активов – 4 млрд грн, по данным IDS.