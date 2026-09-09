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Напрямую в магазины: производитель "Моршинской" меняет логистику и продажи из-за обстрелов

Моршинская
IDS Ukraine меняет логистику/Фото: ids.ua

Группа компаний IDS Ukraine, владеющая торговыми марками "Моршинская" и "Миргородская", перестраивает логистику из-за обстрелов. Количество партнеров по транспортировке минеральных вод выросло на 30% благодаря привлечению мелких перевозчиков и ФЛП.

Как пишет Dilo , об этом рассказал генеральный директор группы Марко Ткачук в интервью "Интерфакс-Украина".

"Нам приходится постоянно менять маршруты и чаще возить воду напрямую в магазины. Мы на 30% увеличили количество партнеров благодаря привлечению мелких перевозчиков и ФЛП с несколькими машинами", - рассказал он.

Нехватка кадров и новые каналы продаж

Кроме логистических проблем и повышения цен на топливо, среди основных вызовов для компании глава назвал миграцию населения, повлекшую сокращение потребления, и падение доходов граждан.

Поэтому компания запустила B2B-платформу e-Morshynska. Этот сервис обеспечивает 10% продаж в традиционном розничном секторе по принципу прямого заказа без участия торговых агентов.

По словам Ткачука, также на предприятии ощущается дефицит водителей, поскольку процедура бронирования охватывает всего половину работников.

Для улучшения планирования в условиях неопределенности, IDS Ukraine находится на финальном этапе внедрения системы ERP для управления запасами.

О компании

IDS Ukraine – ведущая украинская группа компаний по производству и дистрибуции минеральных вод и напитков, которая является лидером рынка бутилированной воды в Украине , которая была основана в 1996 году. Владеет торговыми марками "Моршинская", "Миргородская", "Аляска" и "Аква Лайф". В состав группы входят Моршинский завод минеральных вод "Оскар", "Миргородский завод минеральных вод", дистрибуционная компания "ИДС" и оператор доставки воды "ИДС Аква Сервис".

Напомним, в апреле IDS Ukraine приступила к производству готового к потреблению чая (RTD-T) Morshynska tea на основе минеральной воды и натурального настоя.

Автор:
Татьяна Ковальчук

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