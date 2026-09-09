Напряму в магазини: виробник "Моршинської" змінює логістику та продажі через обстріли

Група компаній IDS Ukraine, яка володіє торговельними марками "Моршинська" та "Миргородська", перебудовує логістику через обстріли. Кількість партнерів із транспортування мінеральних вод зросла на 30% завдяки залученню дрібних перевізників та ФОПів.

Як пише Dilo, про це розповів генеральний директор групи Марко Ткачук в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна".

"Нам доводиться постійно змінювати маршрути й частіше возити воду напряму в магазини. Ми на 30% збільшили кількість партнерів завдяки залученню дрібних перевізників та ФОПів із кількома машинами", — розповів він.

Брак кадрів та нові канали продажів

Окрім логістичних проблем і підвищення цін на пальне, серед основних викликів для компанії очільник назвав міграцію населення, що спричинила скорочення споживання, та падіння доходів громадян.

Через це компанія запустила B2B-платформу e-Morshynska. Цей сервіс забезпечує 10% продажів у традиційному роздрібному секторі за принципом прямого замовлення без участі торгових агентів.

За словами Ткачука, також на підприємстві відчувається дефіцит водіїв, оскільки процедура бронювання охоплює лише половину працівників.

Для покращення планування в умовах невизначеності IDS Ukraine перебуває на фінальному етапі впровадження системи ERP для управління запасами.

Про компанію

IDS Ukraine – це провідна українська група компаній з виробництва та дистрибуції мінеральних вод і напоїв, яка є лідером ринку бутильованої води в Україні, яка була заснована в 1996 році. Володіє торговельними марками "Моршинська", "Миргородська", "Аляска" та "Аква Лайф". До складу групи входять Моршинський завод мінеральних вод "Оскар", "Миргородський завод мінеральних вод", дистрибуційна компанія "ІДС" та оператор доставки води "ІДС Аква Сервіс".

Нагадаємо, у квітні IDS Ukraine розпочала виробництво готового до споживання чаю (RTD-T) Morshynska tea на основі мінеральної води та натурального настою.