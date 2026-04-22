Марко Ткачук, IDS Ukraine: «Бути лідером означає задавати темп усій індустрії»

IDS Ukraine («Моршинська», «Миргородська», «Аляска») завершила рік із виторгом 7,4 млрд грн та утримує частку ринку на рівні 40%. Виробник активно інвестує у власну енергонезалежність, цифрову трансформацію компанії та запускає унікальні продукти на основі природної води. Про розвиток сегмента здорових напоїв, запуск лінійки завареного чаю та стратегічну підтримку армії і колективу компанії розповів CEO IDS Ukraine Марко Ткачук.

Яким був для IDS Ukraine минулий рік з точки зору бізнес-результатів і ринкової динаміки?

За підсумками 2025 року компанія IDS Ukraine досягла 7,4 млрд грн виторгу, що на 7% більше порівняно з попереднім роком. Це вагомий результат, який дозволяє компанії утримувати частку ринку на рівні близько 40%, особливо якщо зважати на прохолодне літо минулого року.

Основним драйвером зростання став запуск і розвиток інноваційних продуктів. Станом на кінець 2025 року частка новинок у нашому портфелі (енергетиків, лимонадів і води із соком) сягнула 13% у грошовому вираженні. Завдяки унікальному продукту на моршинській воді, вдалій маркетинговій стратегії, розгалуженій системі дистрибуції та стійкості до логістичних викликів наша продукція знаходить прихильників навіть у найвіддаленіших точках країни.

Як змінився український ринок бутильованої води за останні кілька років, зокрема після початку повномасштабної війни та змін споживчої поведінки?

Ринок зазнав кардинальних трансформацій. Після початку повномасштабного вторгнення обсяги скоротилися майже на чверть через виїзд жінок і дітей. Це основна аудиторія бутильованої води. Проте вже до кінця 2024-го ринок відновився до довоєнних показників у 2,1 млрд літрів. Також ми спостерігаємо демографічний зсув: через зміну структури населення зріс попит на газовану воду, якій частіше віддають перевагу чоловіки.

Споживач став значно раціональнішим. Сьогодні люди приділяють більше уваги ціновій політиці та промоакціям, часто вибираючи сімейні формати великого об’єму замість індивідуальних маленьких пляшок 0,33 чи 0,5 літра, воду з яких зазвичай вживали на ходу. Динаміка споживання іноді демонструє нетипові для ринку піки попиту, що зумовлені не сезонними факторами, а критичним станом централізованого водопостачання в багатьох областях країни через ворожі атаки на українську інфраструктуру.

Які категорії продуктів зараз зростають найшвидше: класична мінеральна вода, ароматизована вода, функціональні напої чи щось інше?

У 2025–2026 роках найшвидше зростаючими категоріями у світі є функціональні напої та сегмент «Вода+». Очікується, що найближчі роки глобальний сегмент ароматизованої води зростатиме щорічно на 8,5%. Класична мінеральна вода залишається основою нашого портфеля, проте найбільш динамічно зростає сегмент, який ми називаємо «інноваціями від “Моршинської”». Нове покоління споживачів хоче пити корисний продукт, але їм вже не цікава просто вода. Саме тому ми бачимо стрімке зростання лінійки «Моршинська» із соком. Ці продукти разом з іншими нашими інноваціями нині займають 11% у натуральних показниках продажів групи.

Ринок смакових та ароматизованих вод за 2025 рік зріс на 5,5%, і частка нашої лінійки «Моршинська+» на ньому сягнула 40%. Ми фактично є драйверами цієї категорії в Україні.

IDS Ukraine активно інвестує у виробництво та нові продукти. Які інвестиційні пріоритети компанії на найближчі роки?

Бути лідером ринку означає мати обов’язок постійно інвестувати, щоб задавати темп усій індустрії. Тож ми одночасно вдосконалюємо і наші технології, і наш продуктовий портфель. На процесному рівні безумовним пріоритетом сьогодні є підвищення нашої енергонезалежності. Вода є стратегічним продуктом, тож таке виробництво має тривати попри обстріли та блекаути. Ми інвестували у сонячні електростанції на заводі в Миргороді та встановили потужне генераційне обладнання у Моршині. Плануємо рухатися далі цим напрямом. Паралельно поглиблюємо цифровізацію бізнесу. Зокрема, впроваджуємо нову ERP, що дозволяє побудувати ще більш прозору систему внутрішнього контролю.

Що стосується продуктових інновацій, то це системний безперервний процес. За останні роки ми увійшли в товарні категорії енергетиків з брендом «Воля» та створили лінійку «Моршинська+». А в березні 2026-го вийшли у ще один новий для себе перспективний сегмент. Я говорю про лінійку завареного чаю Morshynska Tea, який не містить консервантів, має зменшений рівень цукру та поєднує природну мінеральну воду з настоєм зеленого або чорного чаю. На старті лінійка представлена класичним чорним чаєм зі смаком лимона й екстрактом лемонграсу, а також зеленим чаєм із сучасним смаком винограду й екстрактом м’яти. На відміну від більшості конкурентів, ми використовуємо саме настої зеленого та чорного чаю, які краще зберігають смак і аромат, а не сухі екстракти.

Пріоритетом є також підтримка армії та країни. Загалом на благодійні та гуманітарні проєкти за час повномасштабної війни ми спрямували понад 670 млн грн. Системно працюємо над реінтеграцією ветеранів: 70% наших співробітників, які повернулися з фронту, знову працюють у компанії. Цього року ми збільшили внесок компанії в підтримку економіки нашої країни та нещодавно придбали військові облігації на 400 млн грн.

Крім того, нашим стратегічним рішенням є продовження масштабної соціальної підтримки колективу компанії. Протягом року ми спрямували 4 млн грн на пряму фінансову підтримку працівників, 10 млн грн — у їхнє професійне навчання та розвиток.

Компанія працює у складному юридичному та регуляторному середовищі. Як це впливає на стратегічні рішення й інвестиції?

Наша поточна реальність – процесуальна невизначеність, попри яку IDS Ukraine залишається ринковим лідером, найбільшим платником податків своєї галузі, що забезпечив тільки за роки війни 4 млрд грн надходжень до держбюджету, і є одним із найпотужніших роботодавців країни. Незважаючи на арешт корпоративних прав компанії у 2022 році та неодноразові спроби передати актив у зовнішнє управління з порушенням процедур і до вирішення питання його націоналізації Вищим антикорупційним судом, ми продовжуємо стабільно працювати: інвестуємо у виробництво, розробляємо інновації, цифровізуємо процеси, стаємо більш енергонезалежними. І водночас підтримуємо країну, ЗСУ, ветеранів, свій колектив.

Важливий факт: з 2022 року наші акціонери не отримують жодних дивідендів і весь прибуток (2 млрд грн) є нерозподіленим. Отже, після конфіскації активів через ВАКС держава зможе отримати дивіденди на державну частку володіння.

Яким ви бачите розвиток IDS Ukraine у перспективі 3–5 років? Чи планує компанія розширення портфеля брендів або вихід на нові ринки?

У перспективі найближчих років я бачу IDS Ukraine беззаперечним лідером у всьому спектрі здорових напоїв на основі природних вод. Наша місія у тому, щоб допомагати людям формувати правильні звички, і ми будемо це робити через розширення продуктового портфеля. Сегмент смакових вод у 10-річній перспективі може сягнути 15% від усього обсягу ринку води в Україні, і ми плануємо бути головним гравцем у цій ніші.