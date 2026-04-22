Марко Ткачук, IDS Ukraine: «Быть лидером означает задавать темп всей индустрии»

IDS Ukraine ("Моршинская", “Миргородская”, “Аляска”) завершила год с выручкой 7,4 млрд грн и удерживает долю рынка на уровне 40%. Производитель активно инвестирует в собственную энергонезависимость, цифровую трансформацию компании и запускает уникальные продукты на основе природной воды. О развитии сегмента здоровых напитков, запуске линейки заваренного чая и стратегической поддержке армии и коллектива компании рассказал CEO IDS Ukraine Марко Ткачук.

Каким был для IDS Ukraine прошлый год с точки зрения бизнес-результатов и рыночной динамики?

По итогам 2025 года компания IDS Ukraine достигла 7,4 млрд грн выручки, что на 7% больше по сравнению с предыдущим годом. Это весомый результат, который позволяет компании удерживать долю рынка на уровне около 40%, особенно если учитывать прохладное лето в прошлом году.

Основным драйвером роста стал запуск и развитие инновационных продуктов. По состоянию на конец 2025 г. доля новинок в нашем портфеле (энергетиков, лимонадов и воды с соком) достигла 13% в денежном выражении. Благодаря уникальному продукту на моршинской воде, удачной маркетинговой стратегии, разветвленной системе дистрибуции и устойчивости к логистическим вызовам наша продукция находит поклонников даже в самых отдаленных точках страны.

Как изменился украинский рынок бутылированной воды за последние несколько лет, в частности, после начала полномасштабной войны и изменений потребительского поведения?

Рынок претерпел кардинальные трансформации. После начала полномасштабного вторжения объемы сократились почти на четверть из-за выезда женщин и детей. Это основная аудитория бутылированной воды. Однако уже к концу 2024 года рынок восстановился до довоенных показателей в 2,1 млрд литров. Также мы наблюдаем демографический сдвиг: из-за изменения структуры населения вырос спрос на газировку, которую чаще предпочитают мужчины.

Потребитель стал гораздо более рациональным. Сегодня люди уделяют больше внимания ценовой политике и акциям, часто выбирая семейные форматы большого объема вместо индивидуальных маленьких бутылок 0,33 или 0,5 литра, воду из которых обычно употребляли на ходу. Динамика потребления иногда демонстрирует нетипичные для рынка пики спроса, обусловленные не сезонными факторами, а критическим состоянием централизованного водоснабжения во многих областях страны из-за вражеских атак на украинскую инфраструктуру.

Какие категории продуктов сейчас растут быстрее всего: классическая минеральная вода, ароматизированная вода, функциональные напитки или что-нибудь другое?

В 2025–2026 годах самыми быстрорастущими категориями в мире являются функциональные напитки и сегмент «Вода+». Ожидается, что в ближайшие годы глобальный сегмент ароматизированной воды будет расти ежегодно на 8,5%. Классическая минеральная вода остается основой нашего портфеля, однако наиболее динамично растет сегмент, который мы называем «инновациями от Моршинской». Новое поколение потребителей хочет пить полезный продукт, но им уже не интересна просто вода. Именно поэтому мы видим стремительный рост линейки "Моршинска" с соком. Эти продукты вместе с другими нашими инновациями занимают 11% в натуральных показателях продаж группы.

Рынок вкусовых и ароматизированных вод за 2025 год вырос на 5,5% и доля нашей линейки «Моршинская+» на нем достигла 40%. Мы фактически являемся драйверами этой категории в Украине.

IDS Ukraine активно инвестирует в производство и новые продукты. Какие инвестиционные приоритеты компании на ближайшие годы?

Быть лидером рынка означает обязанность постоянно инвестировать, чтобы задавать темп всей индустрии. Мы одновременно совершенствуем и наши технологии, и наш продуктовый портфель. На процессном уровне безусловным приоритетом сегодня повышение нашей энергонезависимости. Вода является стратегическим продуктом, поэтому такое производство должно продолжаться, несмотря на обстрелы и блекауты. Мы инвестировали в солнечные электростанции на заводе в Миргороде и установили мощное генерационное оборудование в Моршине. Планируем двигаться дальше по этому направлению. Параллельно углубляем цифровизацию бизнеса. В частности, внедряем новую ERP, позволяющую построить еще более прозрачную систему внутреннего контроля.

Что касается продуктовых инноваций, то это системный непрерывный процесс. В последние годы мы вошли в товарные категории энергетиков с брендом «Воля» и создали линейку «Моршинская+». А в марте 2026-го вышли в еще один новый для себя перспективный сегмент. Я говорю о линейке заваренного чая Morshynska Tea, который не содержит консервантов, имеет уменьшенный уровень сахара и сочетает природную минеральную воду с настоем зеленого или черного чая. На старте линейка представлена классическим черным чаем со вкусом лимона и экстрактом лемонграса, зеленым чаем с современным вкусом винограда и экстрактом мяты. В отличие от большинства конкурентов мы используем именно настои зеленого и черного чая, которые лучше сохраняют вкус и аромат, а не сухие экстракты.

Приоритетом является поддержка армии и страны. В целом на благотворительные и гуманитарные проекты за время полномасштабной войны мы направили более 670 млн. грн. Системно работаем над реинтеграцией ветеранов: 70% наших вернувшихся с фронта сотрудников снова работают в компании. В этом году мы увеличили вклад компании в поддержку экономики нашей страны и недавно приобрели военные облигации на 400 млн. грн.

Кроме того, нашим стратегическим решением является продление масштабной социальной поддержки коллектива компании. В течение года мы направили 4 млн. грн. на прямую финансовую поддержку работников, 10 млн. грн. — в их профессиональное обучение и развитие.

Компания работает в сложной юридической и регуляторной среде. Как это влияет на стратегические решения и инвестиции?

Наша текущая реальность – процессуальная неопределенность, несмотря на которую IDS Ukraine остается рыночным лидером, крупнейшим налогоплательщиком своей отрасли, который обеспечил только за годы войны 4 млрд грн поступлений в госбюджет и является одним из самых мощных работодателей страны. Несмотря на арест корпоративных прав компании в 2022 году и неоднократные попытки передать актив во внешнее управление с нарушением процедур и решение вопроса его национализации Высшим антикоррупционным судом, мы продолжаем стабильно работать: инвестируем в производство, разрабатываем инновации, цифровизируем процессы, становимся более энергонезависимыми. И вместе с тем поддерживаем страну, ВСУ, ветеранов, свой коллектив.

Важный факт: с 2022 года наши акционеры не получают никаких дивидендов и вся прибыль (2 млрд грн) нераспределенная. Следовательно, после конфискации активов через ВАКС государство сможет получить дивиденды на долю государства.

Как вы видите развитие IDS Ukraine в перспективе 3–5 лет? Планирует ли компания расширение портфеля брендов или выход на новые рынки?

В перспективе ближайших лет я вижу IDS Ukraine безоговорочным лидером по всему спектру здоровых напитков на основе природных вод. Наша миссия состоит в том, чтобы помогать людям формировать правильные привычки, и мы будем это делать через расширение продуктового портфеля. Сегмент вкусовых вод в 10-летней перспективе может достичь 15% всего объема рынка воды в Украине, и мы планируем быть главным игроком в этой нише.