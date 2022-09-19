Из портов отправили еще 4 судна с продовольствием

19 сентября, в рамках "зерновой инициативы" из портов Одесса и южный вышли 4 судна из 178,78 тыс. тонн агропродукции. Об этом сообщает Министерство инфраструктуры.

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В частности, из Одесского порта вышли балкеры FULMAR S и GULMAR, а из порта «Южный» балкеры TOMAHAWK и ARCTURUS.

С момента выхода первого судна с украинским продовольствием уже экспортировано 3,9 млн. тонн агропродукции. Всего из украинских портов вышли 169 судов с продовольствием, направленным в страны Азии, Европы и Африки.

Напомним, Напомним, что с 1 августа по 1 сентября, то есть за первый месяц действия " зернового соглашения", порты "Одесса", "Черноморск" и "Южный" в целом отгрузили на внешние рынки 1,72 миллиона тонн агропродукции. За этот период из трех портов вышло 68 судов в порты назначения в 18 странах мира.

При этом лидер страны-агрессора РФ Владимир Путин заявил о намерении обсудить с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом вопрос о возможности ограничения вывоза зерна и продовольствия из Украины в Европу.

По мнению российского диктатора, зерно не следует бедным странам, нуждающимся в нем. Поэтому Путин заявил о намерении ограничить вывоз украинского зерна и торгового продовольствия и пообещал посоветоваться по этому вопросу с президентом Турции Эрдоганом.