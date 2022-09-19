З портів відправили ше 4 судна з продовольством

19 вересня, в рамках “зернової ініціативи” з портів Одеса та південний вийшло 4 судна з 178,78 тис. тонн агропродукції. Про це повідомляє Міністерство інфраструктури.

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Зокрема, з Одеського порту вийшли балкери FULMAR S та GULMAR, а з порту «Південний» — балкери TOMAHAWK та ARCTURUS.

З моменту виходу першого судна з українським продовольством уже експортовано 3,9 млн тонн агропродукції. Всього з українських портів вийшли 169 суден з продовольством, яке було направлене до країн Азії, Європи та Африки.

Нагадаємо, Нагадаємо, що з 1 серпня по 1 вересня, тобто за перший місяць дії "зернової угоди", порти "Одеса", "Чорноморськ" та "Південний" загалом відвантажили на зовнішні ринки 1,72 мільйона тонн агропродукції. За цей період з трьох портів вийшло 68 суден до портів призначення у 18 країнах світу.

При цьому лідер країни-агресора РФ Володимир Путін заявив про намір обговорити з турецьким лідером Реджепом Тайіпом Ердоганом питання про можливість обмеження вивезення зерна і продовольства з України в Європу.

На думку російського диктатора, зерно не прямує бідним країнам, які потребують його. І тому Путін заявив про намір обмежити вивезення українського зерна та торговельного продовольства і пообіцяв порадитися з цього питання із президентом Туреччини Ердоганом.