В Украине ликвидировали еще три нелегальных канал выезда за границу военнообязанных

Служба безопасности заблокировала еще три канала незаконной переправки за границу украинских граждан призывного возраста. В результате масштабной спецоперации в нескольких областях Украины задержаны шесть организаторов нелегальных "трафиков".

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Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

Отмечается, что злоумышленники за деньги предлагали потенциальным призывникам уехать за пределы Украины под видом участников волонтерского движения.

Стоимость таких услуг составляла от 1,5 до 8 тыс. дол. с клиента. Сумма зависит от региона проживания и срочности выезда. Соответствующие "заказы" принимали только по полной предоплате.

Так, в Киеве нейтрализована преступная группировка, которая "оформляла" уклонистов как перевозчиков гуманитарной помощи.

Для этого злоумышленники создали фиктивную благотворительную организацию, по которой вносили недостоверные сведения в электронную систему "Путь".

Еще один канал нелегальной миграции блокирован в Житомирской области. Организовал его местный бизнесмен, гарантировавший мужчинам призывного возраста "путевку в ЕС" под видом водителей международных рейсов.

Для конспирации преступных действий делец работал только с проверенными "клиентами", которых подыскивал через личные связи в регионе.

Кроме того, в Черновцах разоблачена преступная группа, которая пыталась переправлять потенциальных призывников за границу в обход контрольно-пропускных пунктов, через так называемую "зеленку".

"Однако благодаря оперативному реагированию Службы безопасности все преступные схемы были своевременно разоблачены, а их организаторы задержаны. В настоящее время пяти фигурантам уже сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 332 (незаконная переправка лиц через государственную границу) Уголовного кодекса Украины. Двум из них уже избрана мера пресечения в виде содержания под стражей", - сообщили в СБУ.

В ведомстве подчеркнули, что в настоящее время продолжаются расследования для привлечения к ответственности всех виновных лиц.

Ранее СБУ ликвидировала канал побега "уклонистов" за границу, которым воспользовался депутат Полтавского облсовета.