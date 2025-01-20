В Украине тестируют цифровой модуль Interbus для международных автобусных перевозок

Министерство развития общин и территорий Украины приступило к функциональному тестированию цифрового модуля Interbus, который станет важной частью реформы международных автобусных перевозок.

Об этом говорится на сайте ведомства.

Система Interbus базируется на соглашении о международных нерегулярных перевозках пассажиров автобусами (Соглашение Interbus).

Она предоставляет перевозчикам возможность осуществлять нерегулярные международные пассажирские перевозки без необходимости получать разрешения для каждой страны-участницы соглашения.

Новый цифровой модуль обеспечит централизованный учет и выдачу журналов для нерегулярных перевозок. Все разрешения теперь будет выдавать одна организация, а данные будут храниться в единой базе, что повысит прозрачность и удобство перевозчиков.

Основные изменения включают возможность онлайн-заказа документов и заполнение их в цифровом формате. Кроме того, при регистрации в системе есть Очередь для пересечения границы проверка разрешений будет осуществляться автоматически.

Ожидается, что онлайн-заказ журналов Interbus станет доступен уже в феврале, а с марта документы начнут действовать для организации перевозок. Эта инициатива должна упростить работу перевозчиков, снизить бюрократические процедуры и повысить эффективность транспортной отрасли.

Напомним, в Украине заработал единственный портал официальных международных автобусных маршрутов autobus.gov.ua. Также в 2023 году Министерство развития общин, территорий и инфраструктуры открыло 400 новых международных маршрутов для автобусных перевозчиков. Такая активность перевозчиков, осуществляющих заграничные автобусные перевозки, происходит из-за увеличения спроса, в частности из-за войны.