В Україні тестують цифровий модуль Interbus для міжнародних автобусних перевезень

Міністерство розвитку громад та територій України розпочало функціональне тестування цифрового модуля Interbus, який стане важливою частиною реформи міжнародних автобусних перевезень.

Про це йдеться на сайті відомства.

Система Interbus базується на угоді про міжнародні нерегулярні перевезення пасажирів автобусами (Угода Interbus).

Вона надає перевізникам можливість здійснювати нерегулярні міжнародні пасажирські перевезення без необхідності отримувати окремі дозволи для кожної країни-учасниці угоди.

Новий цифровий модуль забезпечить централізований облік і видачу Журналів для нерегулярних перевезень. Усі дозволи тепер видаватиме одна організація, а дані зберігатимуться у єдиній базі, що підвищить прозорість та зручність для перевізників.

Основні зміни включають можливість онлайн-замовлення документів та заповнення їх у цифровому форматі. Крім того, під час реєстрації у системі єЧерга для перетину кордону перевірка дозволів здійснюватиметься автоматично.

Очікується, що онлайн-замовлення журналів Interbus стане доступним вже у лютому, а з березня документи почнуть діяти для організації перевезень. Ця ініціатива має спростити роботу перевізників, зменшити бюрократичні процедури та підвищити ефективність транспортної галузі.

Нагадаємо, в Україні запрацював єдиний портал офіційних міжнародних автобусних маршрутів autobus.gov.ua. Також у 2023 році Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури відкрило 400 нових міжнародних маршрутів для автобусних перевізників. Така активність перевізників, що здійснюють закордонні автобусні перевезення, відбувається через збільшення попиту, зокрема, через війну.