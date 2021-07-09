Socar стал новым владельцем сети Glusco — сделка завершена

Новым владельцем сети автозаправочных станций Glusco, которую связывали с пророссийским политиком Виктором Медведчуком, стала азербайджанская компания Socar New Energy Ltd (SNE), зарегистрированная на Кипре.

Об этом cо ссылкой на источники в азербайджанских нефтяных кругах сообщает enkorr.

"Долго подбирали структуру для этой сделки, остановились в итоге на Socar New Energy Ltd", — заявил топ-менеджер трейдерской структуры из Азербайджана.

По его словам, сделка подразумевает выкуп 100% участия в Glusco Energy, о чем в ближайшее время будет запись в регистрационных документах кипрской компании.

"Сделка уже завершена", — заявил источник.

Между тем для начала работы в Украине Socar New Energy должна теперь получить разрешение Антимонопольного комитета Украины.

Согласно европейскому законодательству, Socar также предстоит формально получить одобрение антимонопольных органов Грузии, Турции и еще нескольких стран, где компания ведет деятельность.

"Заявление в Антимонопольный комитет Украины должно быть подано в течение ближайших 10 дней, во второй декаде июля", — рассказал собеседник издания.

Напомним, 11 марта 2021 года СБУ совместно с Государственной фискальной службой блокировали работу компании "Глуско Украина", управляющей одной из крупнейших сетей автозаправочных станций, принадлежащих Proton Energy Group S.A.

Вменяемые правоохранительными органами обвинения в адрес сети АЗС в компании назвали абсурдными и безосновательными. В Glusco отмечали, что работа сети была заблокирована в рамках уголовного производства, открытого в отношении компании "Альтернатив Энерджи Сорсес Компани", которая не имеет к ней никакого отношения.

Также в компании отрицают какую-либо связь с пророссийским политиком Виктором Медведчуком, на которого СНБО наложил санкции.

Как известно, сеть Glusco была сформирована на базе розничного бизнеса компании "Роснефть", который в 2016 году выкупил международный трейдер Proton Energy Group SA через родственную Glusco Energy SA. Сегодня сеть насчитывает 126 АЗС и 6 нефтебаз. Также компания осуществляет заправку самолетов в столичных аэропортах "Борисполь" и "Киев".

Напомним, в середине марта Proton Energy Group SA заявила о вынужденной остановке поставок топлива "Роснефти" в Украину.

В апреле трейдер Coral Energy сообщил, что станет новым экспортером ресурсов "Роснефти".

Однако в мае о заключении контракта с "Роснефтью" заявил Socar, начав поставки в конце мая. Новым держателем контракта с "Роснефтью" стала Socar New Energy, которая была создана специально под данный проект.