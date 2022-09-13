Деоккупация Луганщины начнется с Кременной, россияне уже покинули город, — ОВА

Российские военные начинают отступать на Луганском направлении: оккупанты уже покинули Кременную, но ВСУ еще не вошли в город. Об этом сообщил глава Луганской военной администрации Сергей Гайдай.

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В Кременной партизаны подняли украинский флаг. Россияне хоть и покинули город, но стягивают к нему технику, а также к Сватовому.

"Основной удар будет именно там. На сегодняшний день Кременная полностью пуста — росармия город покинула. Там развевается украинский флаг, который подняли партизаны. Несколько похожая ситуация в Старобельске", — сказал Гайдай.

Он добавил, что из Сватового россияне сначала убежали, но через некоторое время вернулись. Гайдай подтвердил, что на оккупированной территории возник дефицит топлива.

Он объясняет это тем, что коллаборанты пытаются как можно быстрее покинуть Луганскую область. Ранее было известно, что кризис возник на оккупированной части Донецкой области.

Накануне глава Луганской ОВА сообщил, что ВСУ уже находятся в окрестностях Лисичанска Луганской области. Сейчас, по его словам, идут бои на Лисичанском направлении, но пока Генштаб не разглашает детали.