Провалы на фронте обостряют раскол в российском обществе, - ISW

Лидер страны-агрессора РФ Владимир Путин не может преодолеть раскол между российской пропагандой и силовиками. Провалы на фронте вызывают несогласие и разочарование в русском обществе.

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Об этом сообщает Институт изучения войны (ISW).

Отмечается, что споры вокруг плохо проведенной частичной мобилизации в сочетании со значительными поражениями армии РФ на фронте лишь обострили внутреннюю борьбу между российскими националистическими силами.

"Путину явно не удается сбалансировать конкурирующие требования российских националистов, ставших все более воинственными после начала мобилизации", – отмечают аналитики.

По их мнению, сейчас в РФ есть три основные фракции в националистическом информационном пространстве: российские блоггеры и военные корреспонденты, бывшие российские офицеры и ветераны, а также некоторые российские силовики.

Путину необходимо сохранить поддержку всех трех этих фракций, чтобы поддерживать свои военные планы. Но неудачи в Украине в сочетании с хаотической мобилизацией подрывают радикальное националистическое сообщество в России.

"В настоящее время Путин пытается успокоить это сообщество, показывая некоторых блоггеров на государственном телевидении, позволяя силовикам формировать собственные силы и продолжать наступательные операции вокруг Бахмута и Донецка, а также успокаивая ветеранов, отдавая приказы о мобилизации, как они давно требовали", - отмечают в ISW.

Там подчеркивают, что среди самих блоггеров также начался раскол. Они стали все чаще подвергать сомнению военные полномочия и права друг друга предлагать рекомендации для армии оккупантов.

Пропагандисты продолжают критиковать нападения главы Чечни Рамзана Кадырова на Минобороны РФ, а ветеранское сообщество недовольно проведением "частичной мобилизации".

"Потрясение от провалов на фронте, мобилизация и ее неэффективное управление выставили на обзор для россиян раскол кругов сторонников Путина. Они могут даже начать распространять мнение о том, что Путин не полностью контролирует ситуацию. Последствия такого развития событий для его режима сложно предсказать", - отметили аналитики.

Отметим, что победы ВСУ повлияли на российское информационное пространство. Пропагандистские СМИ уже критикуют частичную мобилизацию и военное руководство РФ и обсуждают неудачи на фронте.

Напомним, в Институте изучения войны отмечают, что объявленная лидером страны-агрессора РФ частичная мобилизация не повлияет на ход войны в ближайшие месяцы и не лишит Украину возможности освободить большинство оккупированных территорий до наступления зимы.