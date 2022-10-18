Оккупанты снова обстреляли ракетами Николаев, есть погибший (ВИДЕО)

Российские войска ночью обстреляли ракетами с-300 Николаев, есть попадание в двухэтажный дом.

Мы продолжаем сражаться с оккупантом на информационном фронте, предоставляя исключительно проверенную информацию и аналитику. Война лишила нас возможности зарабатывать, просим Вашей поддержки. Поддержать delo.ua

Об этом сообщил глава Николаевской ОВА Виталий Ким.

"Есть попадание в двухэтажный дом. Под завалами найдено тело мужчины, спасательно-поисковые работы продолжаются", - говорится в сообщении.

Также он сообщил, что в результате обстрела уничтожен цветочный рынок, обошлось без жертв.

Ранее СМИ сообщали, что ночью в Николаеве прогремели взрывы, после чего в городе исчезло электроснабжение.

Глава области отметил, что электроснабжение в городе уже восстановлено.

Президент Владимир Зеленский заявил, что оккупанты продолжают терроризировать Украину и показал последствия попадания в жилой дом в Николаеве.

"В Николаеве ракетами C-300 враг разрушил жилой дом. Погиб человек. Также был удар по цветочному рынку, каштановому скверу. Интересно, с чем на этих совершенно мирных объектах боролись российские террористы? Государство-террорист ничего не изменит для себя вот такими действиями. Только подтвердит свою разрушительную и убийственную суть, за что непременно будет отвечать", - отметил он.

Напомним, что оккупанты ночью 13 октября обстреляли Николаев, попали в пятиэтажный жилой дом.