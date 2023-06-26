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Преступность
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Во Львовской области заблокировали деятельность преступной группировки, которая занималась рэкетом

Во Львовской области заблокировали деятельность преступной группировки, которая занималась рэкетом
Правоохранители задержали лидера преступной группировки во время получения очередного "транша" дани – 40 тысяч гривен

В результате спецоперации на Львовщине Службой безопасности нейтрализована деятельность лидера преступной группировки и его активных участников, которые терроризировали и пытались держать в страхе местных жителей.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

Отмечается, что злоумышленники занимались вымогательством денег за несуществующие долги или искусственно созданные конфликтные ситуации.

В случае несогласия платить "дань" – угрожали потерпевшим применением насилия и физической расправой.

"Преступные действия группировки приводили к расшатыванию общественно-политической обстановки и обострению криминогенной ситуации в западном регионе. В частности, задокументировано, что злоумышленники требовали от одного из военных ежемесячно платить им 2 тыс. долл. за вымышленную "задолженность"", - отмечают в СБУ.

Фото 2 — Во Львовской области заблокировали деятельность преступной группировки, которая занималась рэкетом

Правоохранители задержали лидера преступной группировки во время получения очередного "транша" дани – 40 тысяч гривен.

Установлено, что уголовник направлял деньги на пополнение преступной "кассы", контролируемой "ворами в законе".

При обыске в его доме обнаружено 350 тыс. долл., возможно принадлежащих к так называемому "общаку".

Фото 3 — Во Львовской области заблокировали деятельность преступной группировки, которая занималась рэкетом

"Следователи Службы безопасности сообщили задержанному о подозрении по ч. 4 ст. 189 Уголовного кодекса Украины (вымогательство в условиях военного положения). По материалам СБУ, суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога", - сообщили в СБУ. 

Там добавляют, что сейчас продолжаются комплексные меры по привлечению к ответственности других участников группировки. Злоумышленникам грозит до 12 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

Ранее Служба безопасности Украины и полиция в результате спецоперации в Кременчуге нейтрализовали банду, которая терроризировала местных жителей и выбивала несуществующие долги с предпринимателей.

Автор:
Светлана Манько